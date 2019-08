Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano i live di Fiorella Mannoia e Carl Brave e La notte nell’Ilex

PESCARA – Sarà la musica la protagonista di questo secondo weekend di agosto a Pescara e provincia, quello che precede il Ferragosto. Venerdì, al Teatro D’Annunzio di Pescara, Fiorella Mannoia salirà sul palco per una tappa del suo tour. L’artista romana incontrerà il suo pubblico e presenterà dal vivo, oltre ai suoi più grandi successi, il suo ultimo progetto, rappresentato dal nuovo album Personale, uscito lo scorso 29 marzo e già anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio”.

Sabato, invece, nell’ambito dello Zoo Music Fest, al Porto Turistico arriverà Carl Brave, produttore e paroliere, istrionico e versatile, che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. L’artista romano è in tour dopo il suo ultimo lavoro discografico “Notti Brave (After)”, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè.

Restando in tema di spettacoli, domenica alle ore 21, al Teatro D’Annunzio, Alessandro Siani sarà in scena con il suo nuovo spettacolo “Felicità Tour”. Si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo dell’attore, dopo la parentesi dello spettacolo corale Il Principe Abusivo a Teatro con Christian De Sica. Musiche composte e dirette dal Maestro Umberto Scipione. Il nuovo spettacolo sarà anche l’occasione per poter raccontare il dietro le quinte dei suoi film, ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e sud, tra ricchi e poveri, delle nuove tendenze religiose.

Per quanto riguarda le sagre e gli eventi enogastronomici a Elice prosegue la Notte nell’Ilex. Nel centro storico ci saranno ben 400 figuranti ad animare le trenta ambientazioni fedelmente ricostruite e 15 compagnie di animazione medievale. Ogni giorno andranno in scena ben 25 spettacoli e decine di spettacoli itineranti. Come nelle precedenti edizioni si potranno noleggiare costumi storici. All’interno del borgo due le aree dedicata al food e uno spazio per i bambini con ben sette spettacoli a loro riservati. A Farindola dodicesima edizione di Pecorino e pecorini: la rassegna dedicata alla riscoperta dei prodotti tipici locali si svolgerà all’interno del centro storico. Tre serate serate a base di divertimento, bellezze paesaggistiche, antichi sapori e buona musica, dove sarà possibile assaggiare il tradizionale formaggio pecorino di Farindola e il vino Pecorino autoctono, oltre a vari tipi di olio di produzione locale ed al pane casereccio.

A Collecorvino sedicesima edizione della tipica sagra “Pipindune e Ove” (peperoni e uova), una pietanza casereccia molto semplice ed allo stesso tempo povera, gustata sia come contorno che come secondo piatto, realizzata con peperoni fritti in olio extravergine d’oliva e uovo strapazzato, che ha saputo conquistarsi interesse e curiosità soprattutto tra quelli che in questo periodo trascorrono le proprie vacanza in terra d’Abruzzo e vanno alla ricerca di gusti, sapori e tradizioni tipici del territorio. Pesso gli stand gastronomici sarà possibile degustare tante altre specialità locali. Muische e balli allieteranno le serate. Musica, cultura e gusto saranno gli ingredienti del Collalto Summer Festival, in programma a Penne per tutto il weekend. Tre giorni di divertimento con concerti, spettacoli teatrali per grandi e piccini, mostre fotografiche,workshop di scultura, mercatini multietnici, tornei ed esibizioni sportive, presentazione di libri ed opere letterarie, performance di poesia, stand gastronomici, dj set tutte le sere e, infine,osservatorio astronomico a disposizione per guardare le stelle e sognare.

Sabato si terrà la Notte dello shopping sotto le stelle a Pescara. In Corso Vittorio Emanuele II e in Corso Umberto presenti punti musicali, scuole di ballo, trampolieri, proiezioni di film di animazione, mercatini, aree di giochi gonfiabili per bambini, il Simulatore 3D, esposizione di auto e moto, anche d’epoca. Il tutto, ovviamente, legato insieme dalle attività commerciali aperte e fruibili per lo shopping serale e notturno.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso The Urban Box a Pescara la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte, Per la prima volta in Italia verranno esposte opere di artisti di fama internazionale come KAWS, Ron English, Frank Kozik, James Jarvis e tanti altri che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del movimento dei Vinyl Toys. I pezzi in mostra fanno parte di un percorso di collezionismo che parte dal 2005 fino ad oggi, la disponibilità all’interno della collezione delle opere più rappresentative della corrente permetteranno al visitatore di ripercorrere tutte le evoluzioni del movimento.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Notte dell’Ilex e Sagra della mugnaia – Elice (PE)

Pecorino e pecorini a Farindola

Sagra pipindune e ove a Collecorvino

Collalto Summer Festival a Penne

Cronoscalata di Popoli

Notti di San lorenzo a Manoppello Scalo

Mostre

Venerdì 9 agosto

Fiorella Mannoia in concerto a Pescara

Laboratorio di scultura per bambini al Parco di Scafa

Mercatino dell’usato e del vintage a Scafa

Note sotto le stelle a Spoltore

Si gioca a Il Cervellone quiz al Bar Ru Carnuvar a Salle

Il tributo dei Kinky People a Bob Marley a Playa Paloma

Bim Bum Bam live al Loft 128 di Spoltore

Sabato 10 agosto

Carl Brave in concerto a Pescara

Notte dello shopping sotto le stelle a Pescara

Il tributo dei Kinky People a Bob Marley a Il Pirata

Si gioca a Il Cervellone quiz a Villa di Popoli

La Piccola Bottega dello Swing live a Catignano

L’omaggio delle Bestie mutanti agli Articolo 31 e a J-Ax al Loft 128 di Spoltore

Domenica 11 agosto

In canoa sul fiume Tirino

A cavallo nella valle dell’Orta

Alessandro Siani in scena al Teatro D’Annunzio in Felicità Tour

Notte Bianca a Città Sant’Angelo

Palio e Certame della Contea di Popoli

Il mega concerto dei BicchieRino al Teatro del mare di Montesilvano