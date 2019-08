Cosa fare nel secondo weekend di agosto nel teatino? In evidenza le sagre, ii concerti e la serata con Bob Sinclair



CHIETI – Enogastronomia e musica sono i protagonisti del secondo fine settimana di agosto a Chieti e provincia. A Pretoro appuntamento con la ventitreesima edizione delle Notti di San Lorenzo. Nel centro storico di questo borgo, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, si potranno degustare le specialità abruzzesi presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, visitare i mercatini e le botteghe artigianali, ascoltare buona musica o assistere a spettacolo, partecipare a mostre d’arte e molto altro ancora. A Fara San Martino, in località Torrevecchia, seconda edizione di Borgo Stellato, con musica, animazione per bambini, stand gastronomici gestiti dalle attività di ristorazione del paese, presso i quali poter assoporare le prelibatezze tipiche, e possibilità di osservare le stelle con un telescopio professionale.

A Civitella Messer Raimondo ventiduesima Sagra della pizzonda: pizzonde (pizzaeunta di olio, e fritta) di tutti i tipi e per tutti i gusti: classica, farcita, con la nutella…in tutti i modi. A Liscia Festa della birra con arrosticini, panini, pizze fritte e venerdì ser il tributo a Vasco Rossi dei PuntoRadioKom. A Badia di Frisa torna una delle sagre più antiche: quella della bruschetta prosciutto e melone. Lo storico menù prevede bruschette, prosciutto, melone, pannocchia di mais e bocconotto, ma non mancheranno i tradizionali arrosticini e vino e birra per annaffiare il tutto; non mancheranno i momenti musicali e le occasioni di ballo. Prima Sagra della pizza fritta a Pretaro, con gastronomia, esibizioni, orchestre, balli e divertimento. Ad Atessa edizione numero quattordici della Festa de li Squacciafìchere: presso gli stand gastronomici si potranno degustaretante specialità locali e prodotti tipici, pagando con la sola valuta atessana coniata per l’occasione; ad apire la Festa il live de Le Panocchie dell’Adriatico. Per il quarto anno consecutivo Bomba propone un viaggio tra gusti e sapori per tutta la famiglia. A Tufillo trentacinquesima Sagra dei Cavatelli con la salsiccia: stand e musica per questo evento dedicato a questo tipo di pasta fatta a mano, simili per la forma agli gnocchi, ma molto più piccoli.

Passiamo alla musica. A San Salvo saliranno sul palco i Sud Sound System, band di musica dancehall reggae originaria del meridione, che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e taranta. Per il BluBar Festival, in corso di svolgimento a Francavilla al mare, venerdì sera toccherà a Francesco Baccini e al Professore Roberto Vecchioni: insiemecanteranno brani indimenticabili come “Samarcanda”, Luci a San Siro”, “Le Donne di Modena”, “Sotto questo sole” e tantissimi altri loro successi. Sabato, a chiudere la rassegna, sarà Bohemian Symphony – The Queen Orchestra: un ensemble di 50 artisti. Un Narratore, Quattro Cantanti, una Rock Band, un’orchestra sinfonica e due Acrobati, per ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock. Punta di diamante del sabato teatino sarà senza dubbio Bob Sinclair, DJ e produttore discografico tra i più famosi al mondo, ospite al Supporter Beach di Fossacesia. Domenica a Cupello concerto gratuito di Edoardo Bennato.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 9 agosto 2019

Rievocazione storica della battaglia tra Turchi e Cristiani a Toll

Francesco Baccini e Roberto Vecchioni in concerto a Francavilla al mare

Sud Sound System live a San Salvo

Serata della sfogliatella – Villalfonsina

Calici di stelle da Vinarte

Cena medievale a Guardiagrele

Si balla a Palazzo Lepri co i djs Baldelli e Mammarella

Sud Sound System live a San Salvo

Musaico live alla Birreria La Porta di Lanciano

The Arrib live a Orsogna

Sabato 10 agosto 2019

Torniamo a Bomba: percorso enogastronomico

Sagra della pizza fritta a Pretaro

Festa de li Squacciafichere ad Atessa

Apribirra e visita al Castello di Roccascalegna

Si gioca al Cervellone quiz da Mondo Bongo a Francavilla

Bohemian Symphony – The Queen Orchestra in concerto a Francavilla al mare

Acoustic Double live al Gran Caffè Vittoria a Chieti

Il tributo di ANTO a Biagio Antonacci a Orsogna

Soaghetti Rocchenroll live al Cafe Il Pontile di Vasto

Bob Sinclair al Supporter Beach a Fossacesia

Si balla al Baja Village a Vasto: ospite Federico Scavo

Si balla all’El Domingo a San Salvo

Domenica 4 agosto 2019

Edoardo Bennato in concerto a Cupello

Samsara from beach to Supporter Beach di Fossacesia