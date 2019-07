Pecorino & Pecorini, torna a Farindola la rassegna enogastronomica

Si svolgerà ad agosto, dal 9 all’11 la sua dodicesima edizione nel centro storico con tre serate tra gusto e divertimento

FARINDOLA – Il gusto della tradizione torna a Farindola dal 9 all’11 agosto 2019 con la dodicesima edizione di Pecorino&Pecorini®. Si tratta della rassegna enogastronomica dedicata alla riscoperta dei prodotti tipici locali, che si terrà nel bellissimo centro storico.

Previste tre serate a base di divertimento, bellezze paesaggistiche, antichi sapori e buona musica, dove sarà possibile assaggiare il tradizionale formaggio pecorino di Farindola e il vino Pecorino autoctono, oltre a vari tipi di olio di produzione locale ed al pane casereccio. Patrocinata da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Farindola, la manifestazione si differenzia dalla classica sagra, privilegiando la dimensione del dopo-cena di atmosfera in un percorso affascinante tra gusto, arte e cultura.

Arricchita dalla presenza di esperti culinari e sommelier, per creare gli appropriati abbinamenti in grado di esaltare le qualità dei vini e dei formaggi presentati, la rassegna di degustazione nella caratteristica cittadina del pescarese saprà offrire ai visitatori molteplici e suggestive sensazioni; il tutto “condito” da un diverso sottofondo musicale a tema per ognuna delle tre serate. Se avete voglia di immergervi in una splendida cornice paesaggistica, culturale e musicale venite alla dodicesima edizione di Pecorino&Pecorini® per riscoprire il gusto della tradizione.

PREVENDITE

Sono partite dal 18 luglio le prevendite a 7 euro con ben 10 degustazioni, 1 calice e 1 portacalice. Entro il 31 luglio occorre inviare un messaggio privato sulla pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/pecorinoepecorini/