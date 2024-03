“Dantedì – Tra le note di Dante” con Corrado Oddi e gli studenti del Liceo di Avezzano

L’evento si svolgerà il 25 marzo presso il Teatro dei Marsi di Avezzano e sarà live streaming sulla pagina Facebook del Comune di Avezzano

AVEZZANO – “Tra le note di Dante“. E’ questo l’evento istituzionale del Comune di Avezzano (AQ), in programma per lunedì 25 marzo, alle ore 10.30, presso il Teatro dei Marsi in occasione di Dantedì, la Giornata nazionale in memoria del Sommo Poeta istituita nel 2020 dal Ministro della Cultura Dario Franceschini per la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

La Lectura Dantis con musica e immagini realizzate ad hoc sarà incentrata su una selezione di versi della Divina Commedia e delle Rime.

L’ideazione artistica e la regia sono di Corrado Oddi. L’iniziativa è frutto di un laboratorio di Lettura Espressiva, ideato e diretto dallo stesso Corrado Oddi in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Torlonia-V. Bellisario” di Avezzano. Obiettivo del corso, accolto con entusiasmo dal dirigente scolastico dott. Damiano Lupo, da tutto il collegio dei docenti ed in particolar modo della referente prof.ssa Federica Gambelunghe, é quello di stimolare le nuove generazioni alla lettura dell’opera di Dante Alighieri attraverso gli strumenti di Lettura interpretativa.

La recitazione è stata affidata ai ragazzi della classe IV A del Liceo Classico “Torlonia-Bellisario”. Le voci che si alterneranno nell’interpretazione dantesca saranno quelle di: Viola Tulumello, Yuri Cerratti, Leonardo De Tommasis, Lucia Sorelli, Sofia Belisari, Marta Rosati, Mariavittoria Di Stefano, Filippo Crescenzi, Annamaria Morgante, Adriana Colagrande, Armando Evangelista, Mariangela Di Vito, Sara Tronca, Fiamma Parente. Con la partecipazione di Giovanni Maria De Pratti.

Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra dei Ragazzi Senior della Diocesi dei Marsi, diretta dal Maestro Massimiliano De Foglio.

Le illustrazioni sono state realizzate dagli alunni del Liceo Artistico “V. Belisario”, coordinati dalla Professoressa Catia Cutigni. I giovani illustratori sono: Bartolomeo Laura, Ciaprini Valeria, Cicerone Dana, Dasy D’Ascanio, De Nino Marta, Del Fosco Agnese, Dell’olio Viviana, Fortunato Erica, Franchi Elena, Pensa Ginevra, Grosso Benedetta, Lobascio Francesca, Malatesta Giovanni, Taccone Nicole, Ottaviano Gaia, Pallante Angela, Parisse Mayla, Piacente Diego, Pietrantoni Aurora, Principessa Camilla.

Il Sindaco Giovanni Di Pangrazio porterà i saluti istituzionali di rito, ribadendo e sottolineando l’importanza della lettura dell’opera di Dante da parte delle nuove generazioni.

Per l’occasione il Consiglio Comunale, a nome del Sindaco Giovanni Di Pangrazio, del Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi e dal Presidente della Commissione Cultura Nello Simonelli, ha istituzionalizzato l’evento.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Avezzano, dell’istituto di Istruzione Superiore “A. Torlonia – V. Bellisario” di Avezzano, della Banca di Credito Cooperativo di Roma e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (Carispaq).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Avezzano.