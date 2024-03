Si é concluso a Francavilla al mare il Laboratorio per docenti di storytelling

Si é trattato di uno dei 14 progetti di “Libridine” di Francavilla al Mare (Ch) promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL)

FRANCAVILLA AL MARE – E’ con la lezione di Nadia Tortora su “La lettura. Specchiare noi stessi. Accogliere gli altri” che si è concluso il Laboratorio per docenti di Storytelling a cura di Alphaville – nonsolocinema di Rachele Petraccia, e che ha visto come formatore anche lo scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta; si tratta di uno dei 14 progetti di “Libridine” di Francavilla al Mare (Ch) promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura.

Martedì 26 marzo alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune di Francavilla il Sindaco Luisa Russo, l’Assessore alla Cultura, Cristina Rapino con i formatori, i Dirigenti scolastici dei due Comprensivi coinvolti ossia l’Istituto Michetti ed il Masci, parteciperanno alla consegna degli attestati ai docenti che hanno partecipato al Laboratorio e alla consegna dei 10 blocchi di libri (da 5 ognuno) che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche.

Come spiega il sindaco Russo: “Un’iniziativa che premia l’impegno e il lavoro svolto in questi anni nella promozione di politiche a sostegno della formazione scolastica. In un mondo digitale vale la pena puntare sullo storytelling, coinvolgendo gli insegnanti. Francavilla, che gode della qualifica ‘Città che legge’, si conferma come luogo ideale per avvicinare al mondo narrativo adulti e bambini, anche grazie alla preziosa collaborazione tra l’amministrazione, le associazioni e le scuole del territorio. I libri che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche sono finalizzati a stimolare il ‘piacere di leggere’ e andranno a coinvolgere gli studenti più giovani perché lo sviluppo intellettuale, sociale e culturale della comunità dipendono anche dalla lettura, in grado di influenzare e migliorare la qualità della vita individuale e collettiva”.

“Una Città che legge – spiega l’assessore alla Cultura Cristina Rapino – ha il dovere di garantire ai cittadini l’accesso ai libri e alla lettura attraverso iniziative congiunte di promozione tra gli enti pubblici e le scuole. Il corso sullo storytelling dedicato ai docenti è una ricchezza che si propone di costruire nuovi percorsi di apprendimento, stimolando la relazione tra insegnanti e studenti. Francavilla è da anni in prima linea nell’abbattimento di barriere sociali, linguistiche e culturali, un impegno che ha come teatro principale proprio gli istituti scolastici. Ci auguriamo che il pubblico che si avvicini alla lettura sia sempre più numeroso e pronto nel frequentare spazi aperti e inclusivi. Sono stata sempre convinta che l’incontro tra le nuove generazioni e la narrativa fosse l’architrave su cui poggiare la società del domani”.

Sarà presenta anche la coordinatrice del progetto Rachele Petraccia di Alphaville che ammette: “Da questo laboratorio abbiamo appreso che tutto può diventare un racconto e può essere narrato e forse anche la mia emozione in questo momento e che si palesa: c’è stata partecipazione, non sono mancati dialogo e confronto che sono alla base dell’evoluzione, e sono soddisfatta per questa crescita culturale di cui ha fatto parte Alphaville. Ringrazio anche i docenti che hanno fatto il possibile per organizzare le loro agende ed essere con noi”.

Si ricorda che “Libridine”, promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura ha le seguenti associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare: l’Aps Macondo, Fonderie Ars, l’Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni snc di Francesco Coscioni e Biasella Angelo, Sophia Aps e l’Associazione Identità Musicali che a loro volta coinvolgeranno location strategiche, culturali, turistiche del territorio; inoltre ci sono la Mondadori di Francavilla e all’Azienda di Trasporti Abruzzese TUA.