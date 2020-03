Castiglione M.R. piange la tredicesima vittima ma ci sono novità in arrivo

Oggi si é registrata la quinta vittima in due giorni. Dal 1° aprile due ambulanze saranno in paese per effettuare tamponi al Covid-19

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – Non c’é tregua a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, che conta 56 casi di positività al Coronavirus su 2200 abitanti. Oggi si é registrara la quinta vittima in due giorni e la tredicesima dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di un anziano che era ricoverato all’ospedale di Atri: il figlio di 51 anni era morto ieri.

Ma il Sindaco Vincenzo D’Ercole, da casa perchè pure lui contagiato, ha annunciato sui social una importante novità.

“A seguito di una importante interlocuzione con il direttore del dipartimento prevenzione Ercole D’Annunzio della Asl di Teramo -si legge nel post che il primo cittadino ha pubblicato sul proprio profilo Facebook- nella giornata di mercoledì 1 Aprile, sui nostri territori comunali vi saranno due ambulanze che effettueranno tamponi per il virus Covid-19.

Tali controlli, in questa prima fase, riguarderanno le persone che, individuate dai medici di base hanno dei sintomi da coronavirus e sono a casa, oltrechè con una postazione fissa si estenderanno alle persone che per lavoro sono quotidianamente esposti al rischio contagi e trasmissione.

A titolo esemplificativo: farmacisti, volontari, operatori di qualsiasi genere che per via della loro attività lavorativa sono a contatto con le persone. Un piccolo passo in avanti che ci consentirà, nei prossimi giorni, di avere un quadro più delineato dei contagiati, già infinitamente troppi per la nostra realtà. Per i comuni di Castiglione, Castilenti,Montefino nella giornata di Mercoledì 1 Aprile”.