Donazione Deco all’Ospedale di Chieti di tute anti Covid-19

Deco S.p.A. ha consegnato 450 tute protettive per il personale sanitario e parasanitario dell’ospedale SS Annunziata di Chieti

CHIETI – Continua l’impegno di Deco S.p.A. a sostegno degli ospedali abruzzesi, impegnati in prima linea nella lotta al Corona Virus. Dopo la donazione di 100 mila euro a favore della Asl di Pescara, Deco S.p.A. – si legge in una nota ufficiale del gruppo- ha consegnato a titolo gratuito 450 tute protettive per il personale sanitario e parasanitario impiegato nell’ospedale SS Annunziata di Chieti.

Un modo questo con cui l’azienda e tutti i suoi lavoratori hanno voluto rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità abruzzese ed esprimere profonda gratitudine al personale sanitario ed ospedaliero che sta affrontando, con spirito di sacrificio e massima professionalità, l’emergenza in corso.

Deco, inoltre, al fine di tutelare il benessere e la salute dei propri lavoratori ha attivato loro una copertura assicurativa in caso di contagio da Covid-19

Consapevole anche del fatto che dietro al lavoro ci sono uomini e quindi emozioni e valori, l’azienda attiverà una videochat per i lavoratori, al fine di ripristinare la pausa caffè della mattina e scambiare due chiacchiere con i colleghi. A questa iniziativa se ne aggiunge anche un’altra rivolta ai bambini dei lavoratori ai quali sarà dedicato una spazio sul sito web e sui canali social Deco dove pubblicare disegni e/o o lavori realizzati con i propri genitori in questo periodo di isolamento forzato, ma necessario.