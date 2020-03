Aielli, 20mila euro per sostenere le attività chiuse a causa del Covid-19

AIELLI – Il Comune di Aielli ha deciso di stanziare 20 mila euro, da destinare a tutte le attività, presenti nel proprio territorio, che hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo creato un fondo per aiutare chi, a causa del decreto Coronavirus, ha dovuto chiudere la propria attività. Per il momento metteremo a disposizione 20 mila euro, a questi soldi con molta probabilità ne aggiungeremo altri. Nel prossimo Consiglio Comunale poteremo l’iniziativa in Aula dove approveremo il regolamento e le modalità di erogazione”.