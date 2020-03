Teramo, minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus

TERAMO – Anche il Comune di Teramo aderisce all’iniziativa promossa dall’ANCI nazionale che ha chiamato tutti i Comuni italiani ad issare, per la giornata di domani, le bandiere a mezz’asta e osservare un minuto di silenzio davanti al municipio “per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”.

Domani, martedì 31 marzo alle ore 12.00, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto sarà in Piazza Orsini, dinanzi alla sede storica del Municipio di Teramo, per osservare il minuto di silenzio richiesto e aderire in tal modo, a nome dell’intera città, al momento di coinvolgimento e partecipazione collettiva.