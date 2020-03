Mascherine anti Covid-19 in dono all’Ospedale Val Vibrata

Duemile mascherine sono state donate da Graziano Ricami al Presidio Ospedaliero Val Vibrata di Sant’Omero. Il ringraziamento del Sindaco

SANT’OMERO (TE) – Saranno consegnate, nei prossimi giorni, 2000 mascherine al Presidio Ospedaliero Val Vibrata di Sant’Omero. Si tratta di mascherine chirurgiche donate da un imprenditore locale a tutto il personale sanitario che opera all’interno del nostro presidio ospedaliero.

Il Sindaco Andrea Luzii ha ringraziato: “È un gesto importante, in un momento così difficile, che ci rincuora e che ben rappresenta lo spirito di solidarietà che anima molti imprenditori. Qualsiasi aiuto a sostegno di chi in questo momento sta combattendo in prima linea il virus è non solo gradito ma è utile e meritevole di gratitudine.

Ringrazio a nome di tutta la collettività di Sant’Omero e di tutti gli operatori del Presidio Val Vibrata la Graziano Ricami s.p.a. nella persona di Graziano Giordani con la speranza che altri si aggiungano a dare una mano in questo momento difficile”.