Abruzzo, oltre 31 milioni dal FESR per rischio idrogeologico e TPL

L’AQUILA – La Giunta Regionale ha approvato oggi un importante pacchetto di interventi finanziati con le risorse del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027. Tra questi, oltre 31 milioni di euro saranno destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla manutenzione delle opere idriche e al rinnovamento tecnologico del Trasporto Pubblico Locale (TPL). A comunicarlo è l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis.

Nel dettaglio, gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico riguarderanno i seguenti Comuni: Pescosansonesco (PE), 1.873.000 euro; Trasacco (AQ), 2.500.000 euro; Roccacasale (AQ), 2.378.359,04 euro; Torre de’ Passeri (PE), 1.150.000 euro; Alanno (PE), € 3.570.000 euro;

Archi (CH), 1.610.950,36 euro; Guardiagrele (CH), € 2.400.000 euro; Torino di Sangro (CH), 1.335.657,60 euro; San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), 1.687.845,69 euro;

Carpineto della Nora (PE), € 1.634.004,52 euro; Torricella Sicura (TE), € 1.850.000 euro; Picciano (PE), 1.620.000 euro; Scafa (PE), 721.630,84 euro.

Sul fronte delle dighe e delle infrastrutture idriche, sono previsti importanti lavori di riqualificazione e manutenzione: riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (TE) – Lotto 1 – 701.119,21 euro; Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (TE) – Lotto 2 – 758.880,79 euro;

Recupero della capacità di invaso del bacino di Villa Vomano (TE) – 2.000.000 euro;

Interventi di ripulitura canali collettori della Traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ) – € 1.934.543 euro; Manutenzione straordinaria degli invasi traversa Callisto I e Callisto II – 206.666,66 euro. Ulteriori 985.000 euro saranno invece destinati al trasporto pubblico locale, con il progetto per la realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica e l’installazione di tecnologie ITS (Intelligent Transport Systems).

Un’innovazione che renderà i servizi più accessibili, promuovendo una mobilità multi-modale e l’introduzione dei servizi a chiamata, in grado di unire la flessibilità del servizio personalizzato all’economicità del tradizionale servizio di linea. A questi si aggiungono ulteriori 592.000 euro per l’acquisto di una infrastruttura cloud a supporto della gestione centralizzata del sistema di bigliettazione elettronica, garantendo maggiore efficienza operativa e integrazione dei dati a livello regionale.

“Con questi interventi – ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis (nella foto)– diamo una risposta concreta alle esigenze dei territori più esposti al rischio idrogeologico, rafforziamo la sicurezza delle nostre infrastrutture idriche e innoviamo il trasporto pubblico locale. Le risorse del FESR Abruzzo 2021-2027 ci consentono di trasformare la programmazione in cantieri e servizi reali per i cittadini, con l’obiettivo di rendere l’Abruzzo una regione sempre più sicura, moderna e competitiva”.