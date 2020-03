Impiego fondi Restart per Gransasso e altri progetti, soddisfatto gruppo FdI

REGIONE – “Apprendiamo con viva soddisfazione dal Sindaco l’esito della riunione del comitato di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui era presente anche l’assessore regionale Guido Liris” così in una nota i consiglieri di Fdi Ersilia Lancia, Vito Colonna, Ferdinando Colantoni, Giancarlo Della Pelle e Leonardo Scimia.

“Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia siamo convinti questa sia la giusta strada da seguire per il rilancio del territorio. Sviluppo del comprensorio montano, accrescimento delle politiche universitarie e miglioramento della mobilità, sono tra i principali argomenti del nostro impegno politico” proseguono.

“Non più di due mesi fa ci si confrontava” dichiara Leonardo Scimia (nella foto) “in un consiglio comunale straordinario sul Gransasso, sulle linee di sviluppo della montagna aquilana e in quella sede abbiamo ribadito come questo argomento dovesse mantenersi centrale per l’amministrazione. A distanza di poco più di un mese vediamo impegnati circa 10 milioni di euro che serviranno come nuovo finanziamento per lo sviluppo delle infrastrutture del comprensorio. Questa notizia da fiducia sulla serietà dell’azione politica e amministrativa intrapresa dal Sindaco e dall’assessore Liris” conclude il consigliere Scimia.

“Non di meno conto è l’impegno economico sia per la mobilità elettrica, che rientra ampiamente nel piano di rilancio dell’AMA, sia per il collegio di merito, che siamo certi darà modo di accrescere l’offerta cittadina a beneficio dell’Università dell’Aquila, dell’INFN, del conservatorio e dal GSSI”.