UniTE, servizio di counseling psicologico per stress da Covid-19

Attivato un servizio di counseling psicologico a distanza per studenti, docenti e personale per stress emotivo causata dal Covid 19

TERAMO – L’Università degli Studi di Teramo, tramite la prof.ssa Alessandra Martelli, delegato per la Disabilità, al job placement e welfare studentesco, ha attivato un servizio di counseling psicologico a distanza per studenti, docenti e personale dell’Ateneo in questa particolare fase di intenso stress emotivo causata dell’emergenze Covid 19.

Il personale interessato all’erogazione del servizio, si impegnerà a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni ricevute, sulle situazioni e su tutto quanto venga a conoscenza in conseguenza del servizio svolto.

Anche il Comune di Teramo, tramite il COC (Centro Operativo Comunale), ha attivato un servizio di supporto psicologico disponibile per chiunque si trovi attualmente nella città di Teramo.

È possibile contattare il COC ai numeri 0861-324500 e 3403389296.