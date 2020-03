Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 29 marzo

Notizie sul Coronavirus in Abruzzo del 29 marzo 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 331 i ricoverati con 70 in terapia intensiva

REGIONE – Nuovo appuntamento con le notizie aggiornate e il bollettino quotidiane in questo periodo di emergenza Coronavirus in Abruzzo. Oggi, 29 marzo 2020 partiamo con la un’ultima dalle Regione che ha espresso parere negativo sullo schema di Ordinanza del Capo della Protezione Civile con il quale si distribuiscono ai Comuni 400 milioni per distribuire beni alimentari alle fasce deboli della popolazione. I dettagli tra gli articoli che elencheremo come sempre in fondo. In attesa dei dati aggiornati a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità ricordiamo che in Regione si sono registrati complessivamente, dall’inizio dell’emergenza 1133 casi positivi con 311 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 70 in terapia intensiva, mentre gli altri 646 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

AGGIORNAMENTI NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 29 MARZO 2020