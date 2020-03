REGIONE – La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto per martedì 31 marzo 2020 l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici, in segno di memore omaggio alle tante vittime dell’epidemia coronavirus Covid-19 ai quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi.

