Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 29 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 29 aprile 2020: si riparte da un calo dei ricoverati (-16) e dei pazienti in terapia intensiva (-2)

REGIONE – Mercoledì 29 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri é stata la giornata in cui dall’Unisc é arrivata notizia che in Abruzzo i morti effettivi per covid-19 sarebbero soltanto pochi di più di quelli ufficiali ma anche di tensioni. É scontro sulla decisione del Premier Conte di non concedere ancora le celebrazioni delle funzioni religiose alla presenza dei fedeli. Il segretario dell’UDC Abruzzo si é rivolto al Governo e alla Regione perchè venga rispettata la libertà di culto. Anche il Govenatore Marsilio ha fatto sapere che sarebbe favorevole alla ripresa delle Sante Messe con il popolo.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Si lamenta anche Confartigianato Imprese Pescara, che definisce “inaccettabile” la proroga dello stop a tante attività e lancia un appello a deputati e senatori abruzzesi, affinché il Governo riveda la decisione di tenere chiusi fino al primo giugno acconciatori ed estetisti. Ne ha parlato anche Mauro Febbo, assessore alle attività produttive e al turismo, che si é detto deluso perché dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio e successivo DPCM, si aspettava molte più indicazioni, spiegazioni, certezze e regole ben dettagliate sulla sicurezza e di come riavviare le attività economiche. A tale proposito ha convocato per il 30 aprile la Commissione Nazionale Turismo. Dello stesso avviso il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, convinto che l’Abruzzo delle piccole imprese, quelle che fondano la propria vita su turismo, commercio, ristorazione, benessere e didattica, non possa più attendere. Le misure di contenimento del Covid-19 ci sono, sono state collaudate, sperimentate e sono entrate nel Dna della popolazione, ora è il momento di ripartire, con tutte le cautele del caso, ma tutti devono avere l’occasione di lavorare



Intanto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti legati al trasporto pubblico regionale. In relazione alle diverse dichiarazioni, anche da parte di qualche Sindaco, che lamentava la mancanza di particolari piani di trasporto in sicurezza e di corse bis in occasione della riapertura di grandi aziende produttive.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 29 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 29 APRILE 2020