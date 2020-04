Coronavirus, contratti affitto a termine: le famiglie si rivolgono a Conte

TERAMO – L’associazione Robin Hood evidenza che sono decine di migliaia studenti universitari e lavoratori con contratti a termine che soffrono in questa particolare situazione di dover pagare affitti per appartamenti non utilizzabili, la tari, le tasse universitarie e abbonamenti annuali o mensili per mezzi pubblici.

Nessuna misura del Governo Conte sembra coinvolgere questa fetta importante della popolazione, vogliamo ricordare al premier che molte famiglie fanno veri e propri sacrifici per poter garantire lo studio ed una potenziale chance ai propri figli, questo sforzo economico alla luce della difficoltà perdita lavoro, incassi, meriterebbe una particolare attenzione.

I soggetti emarginati seppur tutelati, possono disdire il contratto di affitto, ma per la impossibilità di circolazione, non possono liberare gli immobili, per cui lo stesso Decreto che consentirebbe una risoluzione immediata del contratto, non lo consente di fatto, con la evidente consequenziale perdita economica da parte delle famiglie.