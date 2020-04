Città Sant’Angelo, attivato un fondo di solidarietà comunale: requisiti e informazioni

CITTÁ SANT’ANGELO – La pandemia di covid19, ha messo in ginocchio il mondo intero. Ovviamente il peso è ricaduto su tutta la popolazione e, all’interno dei comuni, le famiglie stanno vivendo un periodo molto difficile e pesante. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, ha attivato un conto corrente “Fondo di solidarietà comunale” sul quale è possibile donare una somma economica, in favore di quelle persone in seria difficoltà. Finora è stata raggiunta quota 24.000€ (ventiquattromila euro) e, grazie al grande cuore degli angolani, la cifra sta continuando a crescere e si potrà donare fino al prossimo 31 luglio. Nei 24.000€, sono compresi anche le indennità, pari al 25%, dell’intera Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio Comunale.

Nel consiglio comunale di martedì 28 aprile 2020 è stato approvato, all’unanimità, l’ottavo punto all’ordine del giorno che riguardava gli “Aiuti economici da donazione. Disciplina per l’erogazione”. Il voto unanime (maggioranza e opposizione), sottolinea che le modalità per l’erogazione siano condivise da tutti, ma garantiscono una procedura snella e veloce, in modo da liquidare, il più celermente possibile, l’assegnazione.

Sul sito ufficiale del comune di Città Sant’Angelo, è pubblicato l’avviso di richiesta di accesso al fondo di solidarietà. In allegato c’è un modulo da compilare e da far pervenire tramite mail entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Il modulo presenta tutte le modalità che consentono di ricevere la somma di 300€ a nucleo familiare. L’Amministrazione comunale ha voluto dedicare un’attenzione particolare alle famiglie con figli frequentanti la didattica a distanza, vista la necessità di usufruire di questa modalità di studio. Un’altra decisione molto importante e significativa, è quella di assegnare 5 punti a famiglie in cui non sono presenti condannati penali a pene superiore a 2 anni.

I requisiti di ammissione sono:

Essere cittadino italiano, comunitario o straniero con regolare permesso di soggiorno da almeno due anni.

Essere residente nel comune di Città Sant’Angelo, con priorità per coloro che lo sono da almeno tre anni.

Essere in possesso di ISEE in corso di validità uguale o inferiore ad € 8.000,00.

Invece i “Criteri Valutabili e Peso Ponderale” sono:

Composizione del nucleo familiare (fino a 10 su 100 con due punti per ogni componente).

Esistenza di sfratto esecutivo dall’alloggio in locazione, debitamente documentato (10 su 100).

Esistenza di procedure di vendita all’asta giudiziaria dell’alloggio di proprietà, debitamente documentato (10 su 100).

Comunicazione di distacco delle utenze (luce, acqua e gas), per mancato pagamento delle bollette ai fornitori (10 su 100).

Invalidità civile (10 su 100 di cui punti 5 su 100 per invalidità fino al 75% e punti 10 su 100 per invalidità dal 76% al 100%).

Sussistenza di patologie gravi certificate, anche nelle more del riconoscimento dell’invalidità ai fini del percepimento della relativa pensione o assegno (10 su 100).

Condizione di genitore singolo con figli a carico e senza reddito (10 su 100).

Aggravamento situazione economica familiare come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid19 (15 su 100), da valutarsi a seguito di colloquio con l’assistente sociale.

Non essere percettore di reddito di cittadinanza, ASPI o disoccupazione (5 su 100).

Assenza nel nucleo familiare di soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva superiore a due anni (5 su 100).

Presenza nel nucleo familiare di 1 o più minori frequentanti la didattica a distanza (5 su 100).