Coronavirus: come e quando si potrà andare in spiaggia

Per andare al mare ci si dovrà prenotare attraverso una piattaforma digitale gestita dalla Regione; data apertura stagione ancora incerta



PESCARA – L’immediato futuro é della app dalla tanto contestata Immuni, che consentirà di mappare e, conseguentemente, avere una situazione epidemiologica più chiara, a quella (meno contestata) per salvare la stagione balneare in Abruzzo.

Mauro Febbo, assessore alle attività produttive e al turismo, ha dichiarato che la Regione Abruzzo ha predisposto un piano che consentirà ai cittadini di frequentare le spiagge libere nel rispetto del distanziamento sociale, così come previsto alle norme per arginare il Coronavirus.

Per andare al mare, anche in spiaggia libera, ci si dovrà quindi prenotare attraverso una piattaforma digitale gestita dalla Regione in collaborazione con i titolari degli stabilimenti balneari Le spiagge libere saranno attrezzate con ombrelloni (dei quali é prevista la riduzione del 30-35%) lettini e sdraio e per accedervi sarà necessario prenotarsi. Il costo, a prezzo calmierato sarà a carico della Regione che lo concorderà con i balneari.

Febbo vorrebbe che la stagione partisse il 1° giugno ma, su questo, l’ultima parola spetterà al Governo.