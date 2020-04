Covid-19, la Regione pensa a come aiutare lavoratori e aziende

Convocata dal Goverantore Marsilo una riunione per confronto su misure e azioni da adottare. Con lui gli assessori Fioretti e Febbo

LAQUILA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha convocato per la mattinata di oggi, 29 aprile, a Palazzo Silone, all’Aquila, una riunione tra gli operatori delle politiche del “credito” e “assistenziali” per un confronto sulle misure e azioni da adottare a sostegno dei lavoratori e delle aziende in difficoltà a causa delle chiusure stabilite dal Governo.

Con Marsilio Piero Fioretti, assessore al lavoro, e Mauro Febbo, assessore alle Attività Produttive.

Il Governo della Regione, nell’intento di fronteggiare gli effetti negativi sul tessuto sociale e produttivo della regione causati dall’emergenza Corona virus, intende promuovere un processo di contronto tra tutti i portatori di interesse per condividere le misure da porre in essere.

Ordine del giorno della discussione:

tempi e modalità di erogazione della cassa integrazione;

credito e liquidità per aziende e imprese.