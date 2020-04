Inps, bonus 600 euro, Cigo, Fis, Cig: aggiornamento dati al 28 aprile

REGIONE – L’INPS Abruzzo prosegue nello sforzo di garantire la liquidazione delle forme di sostegno ai lavoratori e alle aziende, come previsto dalle disposizioni governative in materia di COVID-19. In tale contesto, si fornisce un ulteriore aggiornamento al 28 aprile sull’andamento delle richieste di alcune prestazioni e delle rispettive autorizzazioni e/o liquidazioni nella Regione Abruzzo.

1. Bonus 600,00 Euro

Nel prospetto seguente si riporta la situazione relativa al pagamento dell’indennità Covid di 600,00 € per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione previdenziale separata. Al 28 aprile 2020, in Abruzzo, le richieste di indennità hanno ampiamente superato la soglia delle 100 mila e sono state messe in pagamento poco più di 78 mila domande, pari al oltre il 74%. La differenza tra domande presentate e domande in pagamento, è costituita in parte da domande respinte dai controlli automatici ed in parte da domande ancora da lavorare o da riverificare.

BONUS 600,00 Euro Nome sede Domande presentate In pagamento Pagate Chieti 27.638 20.685 18.675 L’Aquila 6.593 5.129 4.739 Sulmona 5.142 3.681 3.437 Avezzano 12.667 9.636 9.070 L’Aquila prov 24.402 18.446 17.246 Pescara 23.873 17.801 16.590 Teramo 29.283 21.152 19.796 Regione 105.196 78.084 72.307

(*) [IMPORTANTE] Si informano gli utenti che è attiva la funzionalità di modifica del tipo di pagamento (accredito in conto corrente, bonifico cd domiciliato tramite Poste ecc..) e/o dell’IBAN. Tramite il sito Inps, accedendo con il proprio pin, viene visualizzato l’attuale sistema di pagamento. E’ così possibile scegliere una nuova modalità di pagamento e/o inserire l’IBAN, ovvero variare l’IBAN se era errato. Viene richiesta infine la conferma della modifica effettuata.

2. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

In merito alla CIGO si precisa che sono state autorizzate oltre l’84% delle domande pervenute. Si ricorda che ai fini del “pagamento diretto” da parte dell’Inps della prestazione di integrazione salariale, le aziende autorizzate dovranno inviare all’Istituto il cd mod. SR41; tale riscontro consente all’Inps di procedere alla liquidazione della prestazione.

Sempre in materia di CIGO, si fa presente che si consolida la percentuale del 23% delle domande con c.d. “pagamento a conguaglio”, a fronte di quella delle domande c.d. a “pagamento diretto Inps”, che risulta pari al restante 77%.

IGO – dati al 28 aprile 2020 PROVINCIA DOMANDE CIGO pervenute Calcolo medio dei lavoratori interessati DOMANDE CIGO autorizzate Calcolo medio dei lavoratori interessati Numero

lavoratori da mod.SR41 pervenuti Numero lavoratori con pagamento diretto già disposto Numero lavoratori con pagamento a conguaglio già autorizzato Totale lavoratori con pagamento diretto e a conguaglio CHIETI 2.702 22.967 2.285 19.423 3.204 2.300 4.467 6.767 L’AQUILA 840 4.200 688 3.440 2.192 1.990 791 2.781 SULMONA 248 992 158 632 341 306 145 451 AVEZZANO 553 3.871 505 3.535 948 948 813 1.761 L’AQUILA prov 1.641 9.063 1.351 7.607 3.481 3.244 1.750 4.994 PESCARA 1.726 9.493 1.448 7.964 1.964 1.500 1.832 3.332 TERAMO 2.749 24.741 2.359 21.231 3.537 2.108 4.883 6.991 REGIONE 8.818 66.264

(*) 7.443 56.225 12.186 9.152 12.932 22.084 Di cui il 77% a pagamento diretto 6.790 51.023 5.731 43.293

(*) A differenza di quanto riportato nei comunicati precedenti, l’INPS ha proceduto, tramite specifici approfondimenti sulle domande presentate nelle provincie Abruzzesi, a rilevare il calcolo medio dei lavoratori interessati alla CIGO. Tale calcolo è risultato più basso rispetto alle stime, precedentemente effettuate anche sulla base di criteri fondati sulle risultanze nazionali.

3. FIS (Fondo Integrazione Salariale)

FIS dati al 28 aprile 2020 PROVINCIA DOMANDE FIS pervenute DOMANDE FIS autorizzate CHIETI 812 165 L’AQUILA 172 44 SULMONA 83 27 AVEZZANO 102 17 L’AQUILA prov 357 88 PESCARA 745 218 TERAMO 603 90 REGIONE 2.517 561

4. Cassa Integrazione in Deroga

CIGD dati al 28 aprile 2020 PROVINCIA DOMANDE CIGD

pervenute Numero

Lavoratori

interessati DOMANDE CIGD

autorizzate Numero

Lavoratori

interessati CHIETI 175 362 175 362 L’AQUILA 16 28 10 19 SULMONA 11 23 3 7 AVEZZANO 41 88 22 48 L’AQUILA prov 68 139 35 74 PESCARA 218 535 100 245 TERAMO 216 482 155 345 REGIONE 658

(*) 1.518 465 1.026

[* IMPORTANTE] In data odierna, con PEC delle ore 14,03 è stato inviato all’INPS, da parte dell’Assessorato regionale al Lavoro, un elenco aggiuntivo di n. 630 domande; si spera che elenco venga inserito in data odierna nella procedura informatica di comunicazione con l’INPS affinché tale elenco aggiuntivo possa essere visibile e lavorabile, già entro la giornata di domani, dal personale dell’Istituto.

5. NASPI (Indennità di disoccupazione)

NASPI dati al 29 aprile 2020 PROVINCIA DOMANDE pervenute DOMANDE EVASE – definite o in pagamento o respinte CHIETI 3.622 3.372 L’AQUILA 1.222 1.184 SULMONA 1.005 880 AVEZZANO 1.693 1.572 L’AQUILA prov 3.920 3.636 PESCARA 3.511 3.208 TERAMO 4.108 3.825 REGIONE 15.161 14.041 (*)

(*) La differenza tra le richieste di NASPI pervenute e quelle evase/definite deriva dalla valutazione, da parte dell’INPS, della norma presente nel DL n.18/2020 relativa al divieto di licenziamento per “motivo oggettivo” (come la causale COVID). In particolare l’INPS sta valutando se erogare la NASPI lasciando al lavoratore la facoltà di richiedere il risarcimento del danno all’azienda per aver effettuato il licenziamento contra legem.

6. Mobilità in deroga connessa all’area di crisi della Val Vibrata (TE)

Mobilità in deroga dati al 28 aprile 2020 – Val Vibrata (TE) PROVINCIA DOMANDE mobilità in deroga pervenute DOMANDE mobilità in deroga in pagamento Teramo 122 107 Regione 122 107