Pescara, donazione di pizze e dolcetti al personale dell’Ospedale

Di Nisio: “Mi farò promotrice presso l’amministrazione comunale, affinché sia assegnato a ciascuno di loro un riconoscimento”

PESCARA – Questa mattina Nicoletta Di Nisio, assessore al Comune di Pescara, insieme a Massimiliano Pignoli, capogruppo UDC Comune di Pescara e con il vice presidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli, si è recata all’ospedale di Pescara. Grazie alla generosità del Sig, Domenico Piersante, titolare del Bar-Pizzeria “Il Barone del caffè” di via Ferrari a Pescara che ha preparato circa 300 pizze al piatto e chili di dolcetti, è stata fatta una donazione al personale.

La donazione è stata fatta arrivare sia ai sanitari e parasanitari di tutti i reparti che si occupano a vario titolo del contrasto al Covid19 ed anche al personale amministrativo”.

“Un piccolo pensiero – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – come gesto di gratitudine per quanto, ogni giorno e per molte ore al giorno, fanno per la collettività, mettendo a rischio la loro stessa salute. La professionalità, l’altruismo, il senso del dovere che quotidianamente questo personale mostra a tutti noi cittadini e istituzioni noi non lo dimenticheremo mai. Voglio aggiungere – ha poi concluso Di Nisio – che auspico non soltanto che vi siano altri a voler compiere questi gesti che sono importanti segnali di solidarietà e di vicinanza con questi operatori, ma che vi sia un riconoscimento per quanto hanno fatto e continuano a fare. Mi farò promotrice presso l’amministrazione comunale, affinché sia assegnato a ciascuno di loro un riconoscimento. Siamo veramente orgogliosi di loro. Di tutti loro, sia di chi in prima linea contrasta l’avanzare del virus ma senza assolutamente dimenticare tutti gli altri operatori di supporto: dalle pulizie agli approvvigionamenti. Senza questo impegno collettivo”.