Indagine Unisc, in Abruzzo pochi i decessi in più per Covid-19

Nei capoluoghi di provincia i morti reali per Covid-19 coinciderebbero con quelli ufficiali. Lanciano il Comune con maggior scostamento

PESCARA – Che i morti per Covid-19 possano essere più di quelli ufficiali lo pensiamo tutti da tempo. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone.

L’Unisc ha provato a ricalcolato a cifra, comparando il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli, nello stesso periodo, del 2020. Dopo aver tenuto conto del numero dei residenti e dell’invecchiamento della popolazione, del giorno in più dell’anno bisestile, del fatto che dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione e che la “quarantena” ha ridotto gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentato quelli domestici e utilizzando diverse fonti (Istat, Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend) ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.

Da tutti questi calcoli é emerso che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 potrebbe essere stato di 57mila contro i 27.000 ufficializzati.



Abruzzo

Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi nel numero dei decessi in epoca Coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni.

In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant’Angelo (da 18 a 26), Pianella (da 7 a 12) e Fossacesia (da 6 a 11).

In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6), Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1 a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).

Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi (da 3 a 5 e da 4 a 6).

Bellante conferma quota 12.

Nessun incremento di rilievo nei quattro capoluoghi di provincia.