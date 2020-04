Pescara, indagine nei Nas sulle strutture per anziani

Due strutture per anziani di Pescara erano carenti delle autorizzazioni necessaria; in un’altra 40 persone sono risultate positive al Covid-19

PESCARA – In corso su tutto il terrritorio nazionale un’indagine sulle strutture peranziani. Il NAS di Pescara ha scoperto due strutture per anziani, entrambe nel circondario della provincia, sprovviste di autorizzazione e prive dei requisiti strutturali minimi. È stata informata l’Autorità sanitaria per i provvedimenti da adottare anche in riferimento ai 12 ospiti anziani attualmente presenti.

Il medesimo NAS abruzzese, inoltre, sta collaborando con l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti in un’indagine epidemiologica finalizzata a verificare e circoscrivere la presenza del virus. In tale ambito, i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa la titolare di una casa di riposo ove oltre 40 persone, tra ospiti e operatori sanitari, sono risultati positivi al COVID-19.