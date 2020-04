Coronavirus, fake news su distribuzione mascherine

Diffusa voce su consegna di mascherine alle aziende in difficoltà. La Protezione Civile smentisce e invita a seguire solo i canali ufficiali

PESCARA – La Protezione Civile Abruzzo ha ufficialmente smentito la notizia diffusa dai media secondo la quale, nell’emergenza Coronavirus, sarebbero fornite fornire mascherine ad imprese attualmente in attività che ne sfossero sprovviste, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto di specifiche priorità-

La Protezione Civile ha, altresì puntualizzato che i criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale sono stati adottati con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.105 del 24 aprile, in base ai DPCM in vigore e agli interessi ritenuti rilevanti in presenza di difficoltà di reperimento sul mercato.

Le mascherine vengono quindi assegnate secondo i contenuti del Decreto citato e, pertanto, l’invito é di seguire solo quelli senza contattare la protezione Civile.