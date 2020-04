PD Abruzzo, Pandemia e transizione ecologica: l’intervento di Morassut

REGIONE – “Impegno e attenzione particolari per la bonifica del sito di Bussi” sono stati garantiti dal sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut a margine dell’incontro “Pandemia e transizione ecologica” promosso da Pd regionale, Giovani democratici abruzzesi e dal Centro Studi per la Rinascita. Nel corso dell’incontro Morassut ha ribadito gli obiettivi di transizione a un modello economico più sostenibile. Tra le azioni programmate, quella di cambiare secondo questo principio “il panorama del trasporto pubblico locale, in generale del trasporto urbano”.

Il sottosegretario ha poi parlato dell’istituzione di “una Commissione Via apposita che si occupi solo dell’approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di energie rinnovabili e dell’esame delle procedure per interventi che riguardano ad esempio infrastrutture verdi e mitigazione del rischio idrogeologico”.

L’incontro con Morassut ha rappresentato la sesta occasione di confronto organizzata nelle ultime due settimane, in cui il Pd abruzzese ha invitato e interloquito con rappresentanti nazionali del partito, esponenti del governo, parlamentari europei. Tra questi i ministri Enzo Amendola e Giuseppe Provenzano, i dirigenti nazionali del Pd Marco Furfaro ed Emanuele Felice, la vicepresidente Debora Serracchiani.

Sono intervenuti negli incontri oltre ai dirigenti e ai rappresentanti istituzionali del Pd Abruzzo quelli delle forze economiche e sociali e del terzo settore. Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina dichiara: “É la strada che abbiamo indicato al governo regionale, ma non siamo stati ascoltati: operatività, confronto, condivisione. Ne avrebbe beneficiato senza dubbio la qualità delle azioni, e si sarebbero potuti evitare disastri come, ad esempio, quello sulla cassa integrazione”.