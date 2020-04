Coronavirus, Entusi-Asta: al via l’asta di beneficenza online

PESCARA – “Siamo ristretti nelle nostre dimore, ma vogliamo mantenere aperta la comunicazione con la nostra comunità ed impegnarla non solo col programma culturale che stiamo sviluppando sul web, ma con una iniziativa concreta di solidarietà verso gli operatori sanitari in prima fila nel contrastare il morbo del Coronavirus.

Per questo abbiamo fatto appello ad un gruppo di artisti, soci o amici di Italia Nostra, chiedendogli in dono delle opere, sicuri della loro sensibilità in questo momento difficile; abbiamo quindi organizzato un’Astavia Internet, che chiameremo ENTUSI-ASTA per rimarcare la fiducia con cui tutti dobbiamo guardare al dopo pandemia.

Esporremo le opere in un catalogo digitalee raccoglieremo le offerte on-line tramite le nostre piattaforme per assegnarle al miglior offerente. Chi se le sarà aggiudicate avrà fatto un ottimo affare per il valore dei pezzi in catalogo, tutti di ottimi artisti; ed anche per il plusvalore di bontà di cui sono carichi.Gli artisti sono: Gabriella Albertini, Nicola Costanzo, Francesco Di Lauro, Antonio Matarazzo, Albano Paolinelli, Ippolita Ranù, Mimmo Sarchiapone.

Le somme raccolte saranno utilizzate per acquisto e donazione di materiale di consumo per la protezione degli operatori dei reparti impegnati nell’emergenza COVIT19 dell’Ospedale Civile di Pescara.

Fiduciosi in una partecipazione numerosa, informeremo quotidianamente, mediante il nostro sito webwww.italianostra.pescara.it, associati ed opinione pubblica sugli esiti della nostra ENTUSI-ASTA che avrà inizio alle ore 19 del 30 aprile e si concluderà, con l’ultima offerta pervenuta su detto sito, alle ore 19 del 9 maggio 2020″. Lo riferisce Italia Nostra Pescara in una nota.