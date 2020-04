Coronavirus in Abruzzo del 17 Aprile 2020: notizie e dati Regione

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 17 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +72 nuovi casi su 1042 tamponi effettuati, 42 in terapia intensiva (-2)

REGIONE – Nuovo appuntamento su Abruzzonews l’informazione quotidiana con l’emergenza Coronavirus in Abruzzo. Come sempre andremo a vedere le principali notizie del giorno, venerdì 17 aprile 2020 e i dati aggiornati con il nuovo quadro sulla diffusione del Covid-19. Ricordiamo che nella giornata di ieri non c’è stata l’autorizzazione di 8.255.000 euro di lavori in corso (alcuni già completati o in avanzato stato di completamento) per potenziare le terapie intensive e i reparti di malattie infettive e/o pneumologia. Si è tenuta in videoconferenza una riunione operativa con tutti gli assessori regionali al demanio marittimo, per chiedere al Governo misure straordinarie per tutelare i lavoratori di stabilimenti balneari e lidi non ancora considerati dal decreto Cura Italia. Oggi ci sarà la scelta dell’affidatario per l’aggiudicazione dei lavori destinati alla realizzazione Covid Hospital di Pescara.

TUTTO SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

Nella puntata di SOS Coronavirus del giorno ospite, Mauro Petrucci, medico di Medicina generale – componente CTS emergenza coronavirus (video consultabile nella pagina della Regione Abruzzo). Si è svolto sempre ieri un sopralluogo all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per la centrale operativa del 118. Un progetto da 7,6 milioni complessivi, di cui 2,1 donati dalla Regione Emilia Romagna e già disponibili, che sarà strategico per la gestione delle maxi emergenze. Nella pagina facebook del Governatore Marsilio in più riprese evidenziato il Bonus alle famiglie in difficoltà con scadenza della presentazione delle domande avverrà inderogabilmente alle ore 23.59 di giovedì 23 aprile: “Dallo scoccare della mezzanotte sarà possibile compilare il bando per poter accedere ai benefici previsti dalla legge regionale 9/20 a favore dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio, a causa della situazione di emergenza derivante dal Covid-19, che prevedono un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità”.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 17 APRILE 2020

In questa sezione riporteremo i dati dell’ultimo bollettino a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità in Abruzzo. Al momento ricordiamo come sono complessivamente stati registrati 2346 casi positivi al Covid 19 con un incremento di 72 nuovi casi di positività (su 1042 nuovi campioni analizzati). Sono 324 pazienti (-17) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 42 (-2) in terapia intensiva mentre gli altri 1484 (+59) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE COVID DEL 17 APRILE 2020