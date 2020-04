Sevel di Atessa, la riapertura slitta al prossimo 26 aprile

La produzione del Ducato, che é ferma dal 13 marzo, avrebbe dovuto riprendere il 19 aprile ma si é convenuto di prorogare la chiusura

ATESSA (CH) – La Sevel di Atessa resterà ferma anche la prossima settimana, fino al 26 aprile, salvo nuovi decreti da parte del Governo sulla filiera dell’auto, in tal caso i lavoratori verranno tempestivamente informati della ripresa dell’attività lavorativa. Questo, stando a quanto riportato dall’Ansa, l’esito della riunione di oggi, 17 aprile 2020, in call conference, tra la Rsa e la direzione aziendale.

“Riteniamo che per la Fase 2 – dice la Fim Cisl in una nota – bisogna inserire nuove misure sanitarie, come test sierologici e applicazioni per monitorare la sintomatologia. Altrimenti si correrebbe il rischio di dover chiudere nuovamente, con danni incalcolabili per le famiglie e per il sistema economico. Ci sono ancora troppe fabbriche, piccole e medie, che non hanno adottato nessuna precauzione anticontagio, ecco perché riteniamo indispensabile rendere obbligatori in tutti i siti produttivi i protocolli di sicurezza”.

La produzione del furgone Ducato é stato bloccata lo scorso 13 marzo quando molti operai si erano assentati dal lavoro per paura del contagio da Coronavirus e dall’esigenza di avere certezza sui sistemi di sicurezza per la salute.

Proprio oggi l’ex Governatore Chiodi ha dichiarato che se la Sevel non dovesse riprendere, l’economia teatina potrebbe risentirne pesantemente.