Unioncamere, in Abruzzo Pescara é la città che regge meglio la crisi

Nel I° trimestre 2020 in Italia -30mila imprese. In Abruzzo Pescara é la città che se l’é cavata meglio, davanti a L’Aquila, Chieti e Teramo

PESCARA – Quasi 30mila imprese in meno nei primi tre mesi del 2020 contro un calo di 21mila nello stesso trimestre del 2019. Il bilancio della nati-mortalità delle imprese tra gennaio e marzo di quest’anno risente delle restrizioni seguite all’emergenza Covid-19 e rappresenta il saldo peggiore degli ultimi 7 anni, rispetto allo stesso arco temporale. Si tratta di un dato che evidentemente si riflette anche a livello territoriale e settoriale.

Gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l’economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi dell’anno chiude sempre in rosso per effetto delle chiusure comunicate sul finire dell’anno precedente. In netto calo sia le iscrizioni che, in misura minore, le cessazioni. Tra gennaio e marzo si registrano 96.629 nuove aperture, a fronte di 114.410 dello stesso trimestre dell’anno precedente, e 126.912 chiusure contro le 136.069 del 2019.E’ quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – Info Camere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese.

In Abruzzo sono 2.515 le imprese iscritte contro le 3.319 cessate e il tasso di crescita pari al -0,54%; per quanto riguarda le imprese artigiane, le iscrizioni sono state 528, le cessazioni 937 e Il tasso di crescita é stato del -1,38%.

Per quanto riguarda le province, Pescara é quella che se la cava meglio con 677 iscrizioni, 833 cessazioni e tasso di crescita del -0,34%. Segue l‘Aquila con 541 iscrizioni, cessazioni e tasso di crescita del -0,43%. Al terzo posto Chieti con 766 iscrizioni, 1.003 cessazioni e tasso si crescita dello 0,66%. Fanalino di coda Teramo con 591 iscrizioni, cessazioni e tasso di crescita del -0,71%