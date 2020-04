Emergenza Coronavirus, le proposte di Confartigianato Imprese Avezzano

Confartigianato Imprese Avezzano vuole misura contro abusivi e sciacalli e la riapertura in sicurezza di acconciatori e centri estetici

AVEZZANO (AQ) – Confartigianato Imprese Avezzano rileva come la a chiusura delle attività di acconciatura ed estetica, accolta con favore dagli imprenditori in quanto consapevoli della criticità della situazione sanitaria dovuta al COVID 19, abbia provocato oltre che un evidente danno economico anche il concretizzarsi dell’inasprirsi del già elevato livello di abusivismo che affligge il settore. Si tratta evidentemente di quegli operatori abusivi che continuano ad erogare servizi presso il proprio domicilio o presso quello del cliente, aggravando le condizioni dal punto di vista igienico-sanitario con il rischio di contagio oltre che mettere in serio pericolo la salute dei cittadini e danneggiare gravemente le aziende in regola sul piano economico. Confartigianato pensa, pertanto, sarebbe opportuno prevedere una riapertura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici previa applicazione di misure di carattere igienico-sanitario che vadano ad integrare le stringenti disposizioni in materia che gli operatori già rispettano in ossequio delle leggi di settore e dei Regolamenti regionali e comunali.

Confartigianato Imprese Avezzano, dopo aver evidenziato la deprecabile diffusione di iniziative da parte di produttori e fornitori che offrono prodotti e presidi medici a prezzi enormemente maggiorati rispetto al normale prezzo di mercato, esprime di volere che tali fenomeni vengano duramente contrastati intensificando i controlli ed inasprendo le sanzioni a carico sia di chi contravviene alle misure di contenimento indicate dal Governo e sia di coloro che fruiscono di servizi erogati abusivamente. Sarebbe, inoltre, opportuna una puntigliosa ed attenta vigilanza del mercato per contrastare le disgustose iniziative di sciacallaggio a danno degli operatori dei vari settori.

Alla luce delle considerazioni sopra esposto ed al fine di porre un freno al dilagare di queste pericolose situazioni ad alto impatto economico-sanitario, il Direttivo di Confartigianato Benessere, nel ritenere che le imprese regolari del settore siano in condizioni di sostenere una riorganizzazione delle attività e una parziale rimodulazione delle modalità di erogazione dei servizi stessi, ha approvato un documento di proposte per consentire la riapertura di tali attività, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie ed attraverso una rimodulazione delle modalità di lavoro tali da assicurare una ripresa in completa sicurezza:

Proposte di carattere organizzativo

Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail)

Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici

Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento

Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti

Limitatamente ai saloni di acconciatura che – contrariamente ai centri estetici – normalmente non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore:

Delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile

Utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti

Distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore)

Proposte di carattere igienico-sanitario

Utilizzo mascherina e guanti

Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba)

Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio

Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto

Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro, a disposizione di operatori e clientela

Misure aggiuntive per i centri estetici:

Utilizzo di soprascarpe monouso

Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti

Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento

L’attuazione e il rispetto accurato delle disposizioni di cui sopra,per Confartigianato, sarebbe la giusta strada per far ripartire nel più breve tempo possibile le attività del benessere senza mettere a rischio l’incolumità degli operatori e dei clienti. Sottolinea poi che tali disposizioni sono state elaborate e ritenute rispettabili solo e solamente dai professionisti del settore regolarmente iscritti che giornalmente igienizzano i propri macchinari, le attrezzature, i locali e che sono a loro volta controllati dalle autorità competenti nel rispetto delle leggi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Questi standard ovviamente non potrebbero essere rispettati da chi svolge l’attività abusiva nel proprio appartamento o da chi la esercita nel domicilio del cliente passando di casa in casa e rischiando di portare il famigerato virus nelle proprie mura domestiche.