Coronavirus, il Comune di Atri garantisce il diritto allo studio

Noleggio di tablet e acquisto di sim-card con traffico Internet da destinare agli studenti bisognosi per garantire pari opportunità

ATRI (TE) – L’Amministrazione Comunale di Atri ha deliberato oggi, 17 aprile 2020, lo stanziamento economico per il noleggio di Tablet e per l’acquisto di sim-card con traffico Internet in abbonamento con 20 giga, attive fino alla conclusione dell’anno scolastico, da distribuire, su indicazione dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo e degli Istituti Superiori di Atri, agli studenti che ne sono sprovvisti. Una decisione motivata dal poter offrire a tutti gli alunni le stesse condizioni e pari diritti nel frequentare le lezioni online resesi necessarie a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto agli studenti che frequentano gli Istituti di Atri, di ogni ordine e grado, – dichiarano il Sindaco Piergiorgio Ferretti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Atri e vicesindaco, Domenico Felicione, – per garantire a tutti le stesse condizioni e le stesse opportunità. Il momento che stiamo vivendo è particolarmente difficile per le famiglie, molte delle quali stanno affrontando problematiche economiche inaspettate e improvvise. Il diritto all’istruzione è fondamentale ed è tutelato dalla Costituzione, per questo ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra parte con questo contribuito agli studenti degli istituti atriani”.