Gare d’appalto a fine aprile: ecco tutti i lavori in Provincia di Teramo

Pagati circa 600 fornitori fra marzo e aprile: “Immettere liquidità per dare respiro alle imprese e al mondo del lavoro” commenta il Presidente

TERAMO – Come indicato dal presidente Di Bonaventura, in queste settimane di smart working, l’ente ha lavorato alla predisposizione delle gare d’appalto per tutte le opere con progetti approvati e cantierabili. La prima tranche di gare è pronta ma occorre rispettare le limitazioni dell’Autorità Anticorruzione (Delibera n. 312 del 9 aprile 2020) che ha disciplinato l’azione di gara per garantire la par condicio tra i concorrenti in una fase di lockdown e limitare possibili effetti discriminatori per quelle imprese che hanno chiuso gli uffici. I lavori, in ogni caso, saranno messi in gara a fine aprile con un ampio termine per la partecipazione e per le comunicazioni.

“É stato il nostro primo pensiero all’inizio dell’emergenza e continua ad esserlo ora: immettere liquidità considerata l’ampia paralisi del mondo produttivo e delle professioni che, ovviamente, ha enormi riflessi negativi anche sui lavoratori – commenta il presidente Diego Di Bonaventura – naturalmente possiamo intervenire solo all’interno del perimetro delle nostre limitate competenze e fino a quando anche i nostri bilanci, al momento in sofferenza di entrata, lo consentiranno. Comunque, fino a che sarà possibile, continueremo ad anticipare con fondi nostri i pagamenti alle imprese ma rivolgiamo un appello a Anas e Regione affinchè ci liquidino celermente le spettanze per i progetti di cui siamo esecutori. Rispetto della legalità e burocrazia devono convivere e c’è un ampio margine per migliorare le attuali procedure amministrative spesso ridondanti e causa di ritardi nella realizzazione delle opere. Le modalità digitali e smart working di queste settimane hanno dimostrato che la pubblica amministrazione può e quindi deve fare questo salto di qualità”.

Il pacchetto di gara prevede una spesa di circa 2 milioni e 300 mila euro e riguarda lavori sulla rete stradale.

lavori urgenti di manutenzione straordinaria s.p. n.19 della Specola (Teramo, Castellalto, Roseto, Notaresco, Morro d’Oro) importo lavori € 209.091,64

lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità delle strade provinciali: s.p. 35 di Chioviano (comune di Bisenti) importo lavori € 205.595,90

miglioramento della sicurezza strade s.p. n. 19 e s.p. n. 21 (Morro d’oro e Roseto) importo lavori € 202.930,78

miglioramento della sicurezza s.p. n. 45a e s.p. n. 47a (Cortino e Crognaleto) importo lavori € 193.341,57

miglioramento della sicurezza. strade s.p. n. 365, s.p. n. 491 e s.p. n. 37 (Bisenti, Tossicia, Colledara, Isola, Castelli) importo lavori € 201.861,72

sp 37/a lavori di ripristino del corpo stradale (Castelli) importo lavori € 444.949,78

manutenzione straordinaria viabilità delle strade provinciali” sull’area territoriale dei comuni di Campli, Valle Castellana, Civitella del Tronto, importo lavori € 750.000,00

s.p. n. 22/a di Grasciano (Notaresco) lavori di completamento, importo lavori € 112.000,00

“Ci auguriamo una stagione di cantieri aperti – sottolineano i consiglieri provinciali alla viabilità, Lanfranco Cardinale e Gennarino Di Lorenzo – il nostro sforzo è teso verso questa direzione perchè ora, e probabilmente per un tempo non breve, le opere pubbliche sono una delle poche risorse sulle quali una buona parte del mondo del lavoro può contare. Abbiamo circa altre 5 milioni di opere da mandare in gara per le quali si stanno chiudendo le progettazioni. L’ente ha lavorato, il COVID non ci ha fermato e con la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi, stiamo cercando di portare a termine la programmazione. Altro aspetto importante, in queste settimane, ha riguardato i pagamenti: a marzo abbiamo liquidato oltre 1 milione e 800 mila euro e nei primi dieci giorni di aprile circa 1 milione e 300 mila euro. Abbiamo liquidato circa 600 fornitori, una cifra importante e tanto più significativa in questa fase”.