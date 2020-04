Asl Chieti, supporto a distanza per le donne trattate per tumore al seno

L’ Ambulatorio di Medicina Integrata ASL Lanciano Vasto Chieti assicura supporto psicologico e lezioni online di esercizio fisico

CHIETI – L’Ambulatorio di Medicina Integrata della ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti e del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara rimane accanto alle sue pazienti, anche ai tempi del COVID-19, perché la continuità delle cure per il trattamento del tumore mammario è importante.

Fin dai primi momenti della quarantena, l’equipe, sotto la direzione della dott.ssa Simona Grossi e del prof. Giorgio Napolitano, docente di Endocrinologia presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio”, ha provveduto all’invio di newsletter settimanali inerenti allo stile di vita, e di feedback telefonici, volti ad assicurare continuità assistenziale alle donne già in trattamento nutrizionale e psicologico, per cercare di tamponare le difficoltà operative generate dalla restrizione globale, necessaria ed utile per la salute pubblica. Ad essi, col trascorrere dei giorni, si è aggiunta la creazione di video tutorial,al fine di ribadire l’importanza della limitazione del tempo giornaliero di sedentarietà, della sua frammentazione e della programmazione delle giornate in senso proattivo, pur in presenza della quarantena.

“Trovare opportunità di movimento e diluirle durante la giornata, nonché opportunità di riduzione dello stress e di gestione nutrizionale, sono messaggi chiave per favorire l’intera salute psicofisica delle donne e per prevenire alcuni dei possibili effetti collaterali delle terapie a cui sono sottoposte a cui si aggiungono quelli della quarantena”-spiegano la dott.ssa Grossi ed il prof. Napolitano, referenti, la prima per la ASL ed il secondo per l’Università, dell’ambulatorio. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore step, la ripresa delle classi di allenamento, sia dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, sia di quelle dell’Ateneo “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara, grazie alla realizzazione di lezioni online, live, di esercizio fisico, da parte dello staff dell’ambulatorio specializzato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate.

Al fine di mantenere gli standard di sicurezza ed efficacia, ovviamente, le lezioni sono condotte con le donne screenate prima dell’inizio della quarantena e di cui se ne era verificata l’idoneità presso la Medicina dello Sport della ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti, mentre, con tutte le donne afferenti all’ambulatorio, si condividono indicazioni trasversali che non siano nocive a nessuna. Infatti, se da un lato, assicurare l’adeguata stimolazione psicofisica, anche attraverso l’esercizio fisico, rappresenta un momento molto importante per le donne trattate per tumore mammario, altrettanto importante è rispettare tutti i passaggi, affinché l’esercizio fisico sia realmente efficace e sicuro, ovvero, affinché l’esercizio fisico sia reale momento di benessere e salute.