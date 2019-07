I concerti di agosto 2019 in Abruzzo: cantanti, date, dove

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione ad agosto? Emozioni in musica, Blu Bar Festival, Jovanotti, Mannoia e molti altri live

Sarà un agosto ricchissimo di appuntamenti musicali dal vivo quello del 2019. Tantissimi nomi illustri calcheranno i palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Musica rock o rap, jazz o blues, gratuita o a pagamento. Per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche. Ad aprire il mese canoro saranno quattro rassegne. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco il giorno 2 Rkomi e il 3 Ghemon. Venerdì 2 “Nonsolo Blues” porterà a Ortona il celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con “La Vita è Bella. Da lunedì 5 a giovedì 8 a Roseto degli Abruzzi la terza edizione di Emozioni in musica vedrà sul palco, nell’ordine, Drupi, Enrico Ruggeri, gli Stadio e Massimo Ranieri. Ancora a Francavilla al mare, per il Blu Bar Festival, si esibiranno Peppino di Capri e Sergio Caputo (domenica 8), Francesco Baccini e Roberto Vecchioni (lunedì 9). Per lo Zoo Music Fest, al Porto Turistico di Pescara si esibiranno il 6 Salmo, l’8 Calcutta e il 10 Carl Brave.

CONCERTI DI AGOSTO IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Neri Marcorè e i Gnu Quartet porteranno il loro omaggio a Fabrizio de Andreè a Peltinium il 4, per la rassegna Paesaggi Sonori. A distanza di due anni Alvaro Soler tornerà in Abruzzo. Dopo il live di Ferragosto 2017 al Porto Turistico di Pescara, il cantautore spagnolo sarà in concerto martedì 6 al Città Sant’Angelo Outlet Village per una tappa del suo nuovo tour. Il giorno 7 Cristina D’Avena, accompagnata dalla band pescarese Bim Bum Bam, sarà a San Salvo, dove due giorni dopo arriveranno i Sud Sound System. Sempre venerdì 9 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara tappa del Personale tour di Fiorella Mannoia; i Boombadash, protagonisti assieme a Loredana Berte nell’estate 2018, saranno invece a Vasto, dove il 12 si esibirà Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana. Il 12 sarà anche il giorno in cui a Roccamontepiano ci sarà in concerto Danilo Sacco, la voce storica dei Nomadi che il 24 farà tappa anche ad Avezzano. Il 13, in occasione della Notte Bianca, a Guardiagrele arriveranno i Subsonica per una tappa del loro Otto Tour; mercoledì 14 special guest del Gattopardo di Alba Adriatica sarà il rapper Gue Pequeno.

A Ferragosto annunciato uno speciale sulla musica anni ’80 a Montesilvano mentre il 16 i concerti a Pianola dell’ex Pooh Dodi Battaglia (che il 24 replicherà a San Benedetto dei Marsi), a Balsorano di Giuliano Palma e Riccardo Fogli a Cepagatti. Sabato 17 farà tappa sulla spiaggia di Vasto il Jovanotti in Tour 2019 mentre Luca Carboni sarà sul palco a Francavilla al mare; a Tottea ci saranno invece i Tiromancino, a San Vincenzo Valle Roveto David Van Des Sfroos. Il 19 a Montelapiano concerto gratuito di Pupo. Venerdì 23 Giordana Angi, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria, sarà in concerto al Teatro D’Annunzio di Pescara mentre il 24, in occasione della Sagra degli stringozzi alla contadina, saliranno sul palco i Bandabardò.



Ricordiamo che il programma é in continuo aggiornamento.

Programma concerti in Abruzzo – agosto 2019

2

Rkhomi – Francavilla al mare (CH)

Nicola Piovani – Ortona (CH)

3

Ghemon – Francavilla al mare (CH)

4

Neri marcorè e i Gnu Quartet – Peltinium (AQ)

5

Drupi – Roseto degli Abruzzi (TE)

6

7

Enrico Ruggeri – Roseto degli Abruzzi (TE)

Cristina D’Avena e i Bim Bum Bam – San Salvo (CH)

8

Massimo Ranieri – Roseto degli Abruzzi (TE)

Peppino di Capri e Sergio Caputo – Francavilla al mare (CH)

Calcutta – Pescara

9

Fiorella Mannoia – Pescara

Francesco Baccini e Roberto Vecchioni – Francavilla al mare (CH)

Boombadash – Vasto (CH)

Sud Sound System – San Salvo (CH)

10

12

Danilo Sacco – Roccamontepiano (CH)

13

Subsonica – Guardiagrele (CH)

14

Guè Pequeno – Alba Adriatica (TE)

15

I love music ’80 – Montesilvano

16

Riccardo Fogli – Cepagatti

17

19

Pupo – Montelapiano (CH)

23

24

Danilo Sacco – Cese Avezzano (AQ)

Dodi Battaglia – San Benedetto dei Marsi (AQ)

Bandabardò – Forcelle di Tornimparte (AQ)