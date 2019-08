A Ferragosto Ron omaggia Lucio Dalla a Popoli

“Lucio!! Il Tour”, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla approda a Popoli la sera di Ferragosto; concerto gratuito

Giovedì 15 agosto Ron sarà a Popoli, in provincia di Pescara per una tappa del suo Lucio!! il Tour, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla. Il live si terrà nella piazza della Libertà con inizio alle ore 21 e sarà a ingresso gratuito.

Si tratta di un vero e proprio spettacolo in cui Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni con contributi video e fotografici inediti. La scaletta contiene i pezzi più importanti che i due artisti hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da Piazza Grande a Henna, passando per Anna e Marco e Tutta la vita.

Rosalino Cellamare, in arte Ron, è uno dei più importanti e amati cantautori italiani. La sua carriera inizia nel 1970 quando, non ancora diciassettenne, sale sul palco del Festival di Sanremo con “Pa’ diglielo a Ma’”, conquistando da subito notorietà e favore del pubblico.

Negli anni ‘70, Rosalino mette le basi per la sua carriera. A formare l’artista sono l’amicizia e la collaborazione con Lucio Dalla, la stesura delle prime musiche (di Ron, ad esempio, è “Piazza Grande”, che Dalla porterà a Sanremo nel 1972), gli album sperimentali. Ma anche i concerti impegnati (tra cui il celebre “Banana Republic”, con Dalla e De Gregori nel 1979) e una parentesi nel cinema (“Lezioni private”, “In nome del Papa Re”, “L’Agnese va a morire”, “Turi e i Paladini”, “Mascagni”).

Nel decennio successivo, grazie ad album di successo come “Una città per cantare”, “Al centro della musica” e “Guarda chi si vede”, Ron diventa uno degli artisti italiani più amati.

Tra il ’90 e il ’96 nascono alcune sue canzoni entrate di diritto nella storia della musica italiana, come “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole”, “Le foglie e il vento”. E “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con la quale vince, sul palco con Tosca, il 46° Festival di Sanremo.

Seguono anni in cui le collaborazioni con altri artisti, la voglia di mettersi in gioco e l’impegno nel sociale segnano significativamente la produzione di Ron. Duetta con Fiorella Mannoia, Pino Daniele e Francesco De Gregori. Nel 2006 arriva al doppio cd “Ma quando dici amore” e, nel 2008, a “Quando sarò capace d’amare”.

Dopo cinque anni dall’ultimo lavoro discografico e tanta contaminazione anglo- americana, Ron ritorna nel 2013 con “Way Out”. L’anno dopo, il 2014, è la volta del successo di pubblico del brano “Un abbraccio unico”, presentato al Festival di Sanremo e contenuto nell’omonimo album.

L’ultimo lavoro é “La forza di dire sì”, che dà titolo al torur, doppio cd contenente 24 duetti e 2 canzoni inedite. Un album ripubblicato nel 2017 dopo la partecipazione a Sanremo, con l’aggiunta di due inediti: “L’ottava meraviglia” e “Ai confini del mondo”.

L’album Lucio!!, che dà il nome al tour. è stato registrato un anno fa al Teatro Romano di Verona ed è uscito lo scorso 26 aprile. Contiene undici brani, molti dei quali in duetto: Cara (con Fiorella Mannoia), Vita (con Massimo Ranieri), Tu non mi basti mai (con Serena Autieri), Cosa sarà (con Paola Turci), Chissà se lo sai (Ornella Vanoni in duetto virtuale con Lucio Dalla), Canzone (con Gigi D’Alessio), Quale allegria (con Luca Carboni), Almeno Pensami (con Alice), Felicità (con Federico Zampaglione), Anna e Marco, Tutta la vita.

La possibile scaletta del concerto

Almeno Pensami

4/3/43

Il cielo

Tu non mi basti mai

Piazza Grande

Attenti al lupo

Henna

Futura

La casa in riva al mare

Quale allegria

Cara

Com’è profondo il mare

Canzone

Anima

Chissà se lo sai

L’ultima luna