Quali saranno i principali eventi musicali nel teatino ad agosto? In primo piano i live di Jovanotti e Carboni e il BluBar Festival

Sarà un agosto musicale sfavillante quello teatino del 2019, con tantissimi nomi illustri calcheranno i palchi allestiti a Chieti e in provincia. Ad aprire il mese canoro saranno tre rassegne. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco il giorno 2 il rapper Rkomi e il 3 Ghemon, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 2 “Nonsolo Blues” porterà a Ortona il celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con “La Vita è Bella. Ancora a Francavilla al mare, per il Blu Bar Festival, si esibiranno domenica 8 Peppino di Capri e Sergio Caputo e lunedì 9 Francesco Baccini e Roberto Vecchioni.

Il giorno 7 Cristina D’Avena, accompagnata dalla band pescarese Bim Bum Bam, sarà a San Salvo, dove due giorni dopo arriveranno i Sud Sound System. Sempre venerdì 9 i Boombadash, protagonisti assieme a Loredana Berte nell’estate 2018, saranno invece a Vasto, dove il 12 si esibirà Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana. Il 12 sarà anche il giorno in cui a Roccamontepiano ci sarà in concerto Danilo Sacco, la voce storica dei Nomadi. Il 13, in occasione della Notte Bianca, a Guardiagrele arriveranno i Subsonica per una tappa del loro Otto Tour.

Sabato 17 sarà il momento clou del mese musicale. Sulla spiaggia di Vasto farà infatti il tappa il Jova Beach Party di Jovanotti, uno degli eventi più acclamati dell’estate 2019, mentre Luca Carboni sarà sul palco a Francavilla al mare. Il 19 a Montelapiano concerto gratuito di Pupo.



Ricordiamo che il programma é in continuo aggiornamento.

Programma concerti a Chieti e provincia – agosto 2019

2

Rkhomi – Francavilla al mare (CH)

Nicola Piovani – Ortona (CH)

3

Ghemon – Francavilla al mare (CH)

7

Cristina D’Avena e i Bim Bum Bam – San Salvo (CH)

8

Peppino di Capri e Sergio Caputo – Francavilla al mare (CH)

9

Francesco Baccini e Roberto Vecchioni – Francavilla al mare (CH)

Boombadash – Vasto (CH)

Sud Sound System – San Salvo (CH)

12

Danilo Sacco – Roccamontepiano (CH)

13

Subsonica – Guardiagrele (CH)

17

19

Pupo – Montelapiano (CH)