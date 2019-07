Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara ad agosto? In primo piano i live di Soler, Mannoia, Angi, Ron, Calcutta

PESCARA – Sarà un agosto ricchissimo di appuntamenti musicali dal vivo quello del 2019. Per l’edizione 2019 di Zoo Music Fest, il primo festival indie, un’idea Ventidieci, Alhena Entertainment, M&P Company, al Porto Turistico di Pescara, arriveranno Salmo, l’8 Calcutta e il 10 Carl Brave.

CONCERTI DI AGOSTO: Abruzzo – Chieti – L’Aquila – Teramo

A distanza di due anni Alvaro Soler torna in Abruzzo. Dopo il live di Ferragosto 2017 al Porto Turistico di Pescara, il cantautore spagnolo sarà in concerto martedì 6 agosto alle ore 21 al Città Sant’Angelo Outlet Village per una tappa del suo nuovo tour. Proporrà i suoi successi più belli a partire da “Sofia“, ma anche i brani tratti da “Mar de colores”, il secondo album uscito lo scorso settembre che segue il fortunatissimo debutto di “Eterno Agosto”, disco di platino in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive.

Venerdì 9 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara tappa del Personale tour di Fiorella Mannoia. Nell’occasione la cantante romana proporrà i brani dell’ultimo album: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature”. Non mancheranno, però, tutti i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi, di sorrisi e di emozioni.

Serata di Ferragosto al Teatro del Mare di Montesilvano all’insegna della musica anni ’80 con la partecipazione tra gli altri di Paolo Vallesi, Silvia Mezzanotte, Adriano Pappalardo e ancora Luisa Corna, Alan Sorrenti e dj Luca di Carlo. Ron sarà a Popoli per una tappa del suo Lucio il Tour: uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla, riproposto in una nuova versione. Il giorno 16 Riccardo Fogli sarà a Cepagatti per la Festa di San Rocco e Santa Lucia. Venerdì 23 Giordana Angi, seconda classificata nell’edizione 2019 di Amici, sarà in concerto al Teatro D’Annunzio di Pescara per presentare l’album di inediti, dal titolo “C A S A”.

Ricordiamo che il programma é in continuo aggiornamento.

Programma concerti in Abruzzo – agosto 2019

