46° Flaiano Film Festival: programma film e prezzi

La rassegna cinematografica si svolgerà dal 28 giguno al 5 luglio 2019 presso il Cinema teatro Circus di Pescara. Abbonameno al festival a prezzi popolari

PESCARA – Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 46 edizione del Flaiano Film Festival. L’evento si svolgerà 28 giugno al 5 luglio presso il Cinema teatro Circus di Pescara. Si tratta del secondo anno consecutivo per il maestro Riccardo Milani come direttore artistico. Lo stesso ha illustrato i dettagli della programmazione e delle scelte artistiche del festival.

Carla Tiboni invece ha colto l’occasione per ringraziare gli sponsor privati che rappresentano per il contenitore Premi Flaiano una componente ormai imprescindibile per il successo della manifestazione ovvero:

Codice Citra

Azienda Marramiero

Domenico Tagliente

Riflessi

Trenitalia

Coop Alleanza 3.0

BPER Banca

Pastificio F.lli De Cecco

PREZZI DEI BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Inoltra ha sottolineato come anche quest’anno la politica dei prezzi è straordinariamente bassa, senza che ciò vada a discapito della qualità, finalizzato a un reale accesso alla cultura. Il costo del singolo biglietto è di 3.00 euro con riduzione del 50% per i soci del Flaiano Club, COOP alleanza 3.0, abbonati e possessori di biglietto Trenitalia e Correntisti BPER BANCA. L’abbonamento per l’intero festival è di euro 10,00 e l’acquisto sarà disponibile già da oggi sul circuito ciaotickets. Sulle pagine del sito www.premiflaiano.com e sulle pagine social si potranno trovare ulteriori dettagli e aggiornamenti.

PROGRAMMA FLAIANO FILM FESTIVAL 2019

CINEMA CIRCUS – PESCARA

28 giugno – 5 luglio 2019

Concorso italiano Flaiano Opera Prima

Panorama contemporaneo

Versione originale

Omaggio a Carlo Vanzina

Venerdì 28 giugno

Ore 18.15 L’uomo che comprò la luna, Paolo Zucca, 102’ – ingresso libero

Ore 20.00 Apertura 46° FFF con il direttore artistico Riccardo Milani

a seguire

Domani è un altro giorno, Simone Spada, 100’

Ore 22.45 Bohemian Rhapsody , Bryan Singer, 135’ – v.o.sott.

Sabato 29 giugno

Ore 18.30 La profezia dell’armadillo, Emanuele Scaringi, 99’- ingresso libero

Ore 20.20 Il traditore, Marco Bellocchio, 148’

Ore 22.50 La paranza dei bambini, Claudio Giovannesi, 111’

Domenica 30 giugno

Ore 18.30 Sulla mia pelle, Alessio Cremonini, 100’- ingresso libero

Ore 20.30 Dolor y gloria, Pedro Almodovar, 113’ – v.o.sott.

Ore 22.45 In viaggio con Adele, Alessandro Capitani, 80’

Lunedì 1° luglio

Ore 18.30 Ride, Valerio Mastandrea, 95’- ingresso libero

Ore 20.30 Capri Revolution, Mario Martone, 122’

Ore 22.45 Non si ruba a casa dei ladri, Carlo Vanzina, 93’ – ingresso libero

Martedì 2 luglio

Ore 18.30 Un giorno all’improvviso, Ciro D’Emilio, 88’- ingresso libero

Ore 20.30 Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, Julian Schnabel, 110’ – v.o.sott.

Ore 22.45 Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, Carlo Vanzina, 96’– ingresso libero

Mercoledì 3 luglio

Ore 18.30 C’è tempo, Walter Veltroni, 107’

Ore 20.45 Santiago, Italia, Nanni Moretti , 80’

Ore 22.30 Febbre da cavallo-La mandrakata, Carlo Vanzina, 105’– ingresso libero

Giovedì 4 luglio

Ore 18.30 La vita è una cosa meravigliosa, Carlo Vanzina, 103’– ingresso libero

Ore 20.30 Green Book, Peter Farrelly, 130’ – v.o.sott.

Ore 22.50 Il vizio della speranza, Edoardo De Angelis 90’

Venerdì 5 luglio

Ore 18.30 Il pranzo della domenica, Carlo Vanzina, 100’– ingresso libero

Ore 20.30 Euforia, Valeria Golino, 115’

Ore 22.45 A Star is Born, Bradley Cooper, 134’ – v.o.sott.

NOTA: Il suddetto programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della Direzione del Festival.

INFORMAZIONI

Associazione culturale Ennio Flaiano

085 4517898

www.premiflaiano.com

flaianofilmfestival@gmail.com