Flaiano Film Festival, il programma del 28 giugno

Al via la rassegna 2019 del Flaiano Film Festival con la proiezione di “L’uomo che comprò la luna”, “Domani è un altro giorno” e “Bohemian Rhapsody”

PESCARA – Venerdì 28 giugno alle ore 18.15 partirà il Flaiano Film Festival presso il Teatro Circus di Pescara con il primo dei ventiquattro film della 46 edizione del Flaiano Film Festival che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio. Il Festival taglierà il nastro con la prima proiezione “L’uomo che comprò la luna”. Alle ore 20.00 ci sarà l’inaugurazione con il Direttore Artistico, Riccardo Milani e Simone Spada, il regista di “Domani è un altro giorno”, il secondo film della serata. Alle 22.45 sarà la volta di “Bohemian Rhapsody”. Di seguito il programma della giornata.

PROGRAMMA 28 GIUGNO 2019

L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA

Regia: Paolo Zucca

Sceneggiatura: Paolo Zucca, Barbara Alberti, Geppi Cucciari

Interpreti: Jacopo Cullin, Francesco Pannofino, Stefano Fresi, Benito Urgu, Ángela Molina

Italia, Albania, Argentina 2018, 102’

Una coppia di agenti segreti italiani riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della Luna, affronto inaccettabile per gli americani visto che i primi a metterci piede furono loro. I due agenti reclutano dunque Gavino Zoccheddu, un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e con un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda. Kevin dovrà scoprire sul posto chi ha comprato la Luna e perché e per farlo sarà trasformato in un vero sardo da un formatore culturale sui generis.

DOMANI È UN ALTRO GIORNO

Regia: Simone Spada

Sceneggiatura: Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo

Interpreti: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Massimo De Santis

Italia 2018, 100’

Tommaso e Giuliano sono due amici per la pelle. Uno vive in Canada, l’altro a Roma. Uno è taciturno, l’altro esuberante. Uno ha paura dell’aereo, l’altro è capace di improvvisare un’andata e ritorno per Barcellona in giornata. Quando Giuliano, malato gravemente, prende una decisione irreversibile, Tommaso supererà la paura di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. I due non sono soli: con loro c’è l’inseparabile cane Pato.

BOHEMIAN RHAPSODY

Regia: Bryan Singer

Sceneggiatura: Anthony McCarten, Justin Haythe

Interpreti: Rami Malek, Lucy Boynton, Aidan Gillen, Joseph Mazzello, Tom Hollander

Gran Bretagna, Usa 2018, 134’

Un racconto realistico ed elettrizzante del gruppo rock dei Queen e del loro leader Freddie Mercury, dalla nascita della band nel 1970 fino alla leggendaria apparizione al concerto Live Aid nel luglio del 1985.