Flaiano Film Festival, il programma di sabato 29 giugno

Prosegue la rassegna 2019 del Flaiano Film Festival con la proiezione di “La Profezia dell’armadillo” (ingresso libero) e a seguire il “Traditore” e “La paranza dei bambini”

PESCARA – Sabato 29 giugno prosegue la programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara.

Si parte alle 18.30 con “La Profezia dell’armadillo” di Emanuele Scaringi (ingresso gratuito).

Sceneggiatura: Michele Rech, Johnny Palomba, Oscar Glioti, Valerio Mastandrea

Interpreti: Simone Liberati, Pietro Castellitto, Laura Morante, Valerio Aprea, Claudia Pandolfi

Italia 2016, 99’

Zero è un giovane disegnatore che vive nel quartiere di Rebibbia. In mancanza di un lavoro fisso si arrangia con i lavori più disparati. La sua vita scorre tra le giornate in periferia, le peripezie con l’amico d’infanzia Secco e le visite alla Madre. Quando torna a casa lo aspetta la sua coscienza critica: un armadillocon cui si avventura in irreali conversazioni. La notizia della morte di Camille, una compagna di scuola, suo primo e mai dichiarato amore, lo costringe a prendere in pugno la sua vita, fatta di dubbi e incertezze tipiche delle sua generazione di “emarginati”.

Alle ore 20.20 sarà la volta de:” IL TRADITORE” diMarco Bellocchio

Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo

Interpreti: Pierfrancesco Favino,Maria Fernanda Cândido,Fabrizio Ferracane,Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi.

Italia, Francia, Brasile, Germania 2019, 148’

Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

Il terzo film in programma della giornata, alle ore 22.20 sarà “LA PARANZA DEI BAMBINI” di Claudio Giovannesi.

Sceneggiatura: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano.

Interpreti: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione, Ciro Pellecchia

Italia 2019, 105’.

Un gruppo di quindicenni del Rione Forcelladi Napoli, affamati di potere e soldi facili, si fa largo sulla scena criminale della città. Nell’incoscienza della loro età, scontrandosi con altri gruppi criminali costituiti sia da adulti che da minori, iniziano la loro parabola lungo il sottile confine tra il bene e il male arrivando ben presto alla conclusione, tra ingenuità, ferocia e tenerezze, che il crimine possa essere la loro unica possibilità di vita.

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

BIGLIETTI

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro

Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com