Flaiano Film Festival, il programma di lunedì 1° luglio

Questi i film in programmazione il 1° luglio al Cinema Circus: “Ride” e a seguire “Capri revolution” e Non si ruba a casa dei ladri”

PESCARA – Continua la programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico. Di seguito vediamo nel dettaglio il programma previsto per lunedì 1° luglio.

Si parte alle ore 18.30 “RIDE” di Valerio Mastandrea

Sceneggiatura: Valerio Mastandrea, Enrico Audenino

Interpreti: Chiara Martegiani, Arturo Marchetti, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic

Italia 2018, 95’

Carolina è vedova da una settimana e non riesce a piangere. Seduta sul divano, assorta in cucina, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei. Anche Bruno, il figlio di pochi anni che sul terrazzo di casa ‘mette in scena’ i funerali del genitore. Nessuno, nemmeno il padre e il fratello di Mario Secondari, giovane operaio morto in fabbrica, sembra riuscire a fare i conti col lutto. Tra un occhio nero e una nuvola carica di pioggia, Carolina farà i conti con l’assenza.

Alle ore 20.30 sarà la volta di “CAPRI REVOLUTION” di Maurizio Martone

Sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita di Majo

Interpreti: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta

Italia, Francia 2018, 122’

1914. Un gruppo di giovani del nord Europa si unisce in una comunità sull’isola di Capri, luogo ideale in cui sperimentare una ricerca sulla vita e sull’espressione artistica. Sull’isola abita con la sua famiglia Lucia, una capraia la cui attenzione viene attratta da questi ‘strani’ individui a cui inizia ad avvicinarsi. Al contempo sull’isola è arrivato un giovane medico condotto, portatore di idee che mettono la scienza e l’interventismo al primo posto. Si narra del loro incontro e di un’isola unica al mondo, che all’inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell’utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.

Il terzo film della giornata alle 22.45, omaggio a Carlo Vanzina “NON SI RUBA A CASA DEI LADRI”

Regia: Carlo Vanzina

Sceneggiatura: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina

Interpreti: Vincenzo Salemme, Antonio Russo, Massimo Ghini, Simone Santoro, Stefania Rocca

Italia 2016, 93’

Antonio si vendica di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo, ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia è lunghissimo e spesso incerto, decide di vendicarsi in un’altra maniera: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un “colpo” per riprendersi quello che gli è stato rubato. Una grande truffa ai danni di un disonesto della politica. Per compiere l’impresa, perché d’impresa si tratta, Antonio mette su una piccola banda, formata da non professionisti i quali hanno in comune una sola cosa: anche loro sono stati truffati dalla politica corrotta. Il colpo si svolge a Zurigo dove ha sede la banca nella quale Simone ha nascosto i soldi.

ABBONAMENTO E BIGLIETTI

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro

Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com