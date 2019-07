Flaiano Film Festival, il programma di mercoledì 3 luglio

Questi i film in programmazione il 3 luglio al Cinema Circus: “C’è tempo”, a seguire “Santiago, Italia” e “Febbre da cavallo. La Madrakata”

PESCARA – Nuova giornata di programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico. Andiamo a vedere quali film saranno proiettati mercoledì 3 luglio.

Si parte alle ore 18:30 “C’È TEMPO” di WALTER VELTRONI.

Sceneggiatura: Walter Veltroni, Doriana Leondeff

Interpreti: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza, Laura Ephrikian

Italia 2019, 107’

Stefano, osservatore di arcobaleni, scopre improvvisamente di avere un fratello acquisito minorenne e di dover lasciare il suo Piemonte per raggiungerlo a Roma. Anche se riluttante all’idea di divenire tutore del ragazzo, Stefano lo accetta, allettato soprattutto dalla prospettiva di riceverne in cambio una consistente somma di denaro: nel viaggio di ritorno, tuttavia, i due comprendono come il sentimento che li lega sia ben più profondo.

Alle ore 20.45 “SANTIAGIO, ITALIA” di NANNI MORETTI

Sceneggiatura: Nanni Moretti

Interpreti: Nanni Moretti

Italia 2018, 80’

Il film-documentario racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell’epoca, i mesi successivi al colpo di stato dell’11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende, e si concentra in particolare sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l’Italia.

Alle ore 22.30 sarà la volta di “FEBBRE DA CAVALLO. LA MANDRAKATA” di Carlo Vanzina

Sceneggiatura: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina

Interpreti: Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso

Italia 2002, 105’

Dopo molti anni, Bruno Fioretti ha conservato intatta la sua “febbre da cavallo”! Ufficialmente fa la comparsa a Cinecittà e ha messo la testa a posto come ha giurato alla nuova fidanzata Lauretta, un’altra proprietaria di bar. In realtà Mandrake continua a giocare alle corse e a perdere. Ha sostituito Pomata, il suo storico socio, con Micione, che vive ancora a casa con mamma e papà e l’Ingegnere, uno studente in perenne attesa della laurea. Un bel giorno però, Mandrake, scopre all’ippodromo di Montecatini un cavallo brocco identico a un campione di Tor di Valle. Per realizzare una “stangata” all’italiana fa entrare in società anche Aurelia, un’attricetta in cerca di gloria e un ragioniere napoletano altrettanto jellato, Antonio.

ABBONAMENTO E BIGLIETTI

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com