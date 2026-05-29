Abruzzo all’Innovation Forum di Belgrado

REGIONE – L’Abruzzo torna a Belgrado. Dopo la partecipazione al CEE-WB Energy, Infrastructure and Industrial Security Forum 2026 del 21 e 22 maggio, guidata dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto), la Regione sarà nuovamente protagonista nella capitale serba l’8 e 9 giugno in occasione dell’Innovation Forum “Human Centered Innovation”, promosso dall’Ambasciata d’Italia e dal MAECI con ICE Agenzia.

“Il Forum di maggio – spiega l’assessore Magnacca – ha aperto un dialogo strutturato con le istituzioni serbe in vista di EXPO 2027. L’Abruzzo vuole arrivare a questo appuntamento da protagonista, forte della sua posizione strategica come ponte naturale verso i Balcani e della sua capacità di attrarre investimenti esteri”. La partecipazione di giugno rientra nel progetto “Play with IT – Festival della Creatività Italiana”, iniziativa dell’Ambasciata d’Italia in Serbia e del Ministero degli Affari Esteri, e rappresenta un ulteriore passo per inserire il sistema produttivo abruzzese nelle grandi reti europee dell’innovazione, consolidando le relazioni avviate a maggio con istituzioni, imprese e investitori dell’area balcanica.

L’Innovation Forum è concepito come piattaforma di incontro tra startup, imprese, università e istituzioni italiane e serbe, con focus su smart cities, robotica, industria 5.0 e imprenditorialità innovativa. A rappresentare l’Abruzzo sarà ADD+, il nuovo Abruzzo Digital District, che proprio in questi giorni ha ufficializzato la sua costituzione sotto l’egida della Regione.

“Abbiamo scelto di portare subito ADD+ al centro delle attività internazionali – sottolinea Magnacca – perché la sua missione coincide perfettamente con gli obiettivi del Forum: stimolare creatività, innovazione e applicazioni tecnologiche concrete a beneficio delle imprese e della collettività. Essere rappresentati da ADD+, che nasce come braccio operativo della Regione per le politiche digitali, rafforza la nostra autorevolezza nel contesto europeo”.

La nuova presenza a Belgrado conferma la strategia regionale di posizionare l’Abruzzo come territorio dinamico, innovativo e capace di dialogare con i principali hub internazionali dell’innovazione, in vista di un appuntamento cruciale come EXPO 2027.