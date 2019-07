Flaiano Film Festival, il programma di martedì 2 luglio

Questi i film in programmazione il 2 luglio al Cinema Circus: “Un giorno all’improvviso”, a seguire “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” e “Sotto il vestito niente – l’ultima sfilata”

PESCARA – Nuova programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico. Andiamo a vedere cosa si potrà trovare martedì 2 luglio.

Si parte alle ore 18.30 con “UN GIORNO ALL’IMPROVVISO” di Ciro D’Emilio

Sceneggiatura: Cosimo Calamini, Ciro D’Emilio

Interpreti: Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo, Lorenzo Sarcinelli, Giuseppe Cirillo

Italia 2018, 88’

Antonio, diciassette anni, sogna di essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina campana, in cui cavarsela non è sempre così facile. Ama più di ogni altra cosa al mondo sua madre Miriam, donna bellissima e dolce, ma fortemente problematica, ossessionata dall’idea di ricostruire la sua famiglia, da quando Carlo, il padre di Antonio, li ha lasciati quando lui era molto piccolo. All’improvviso la vita sembra regalare loro una vera occasione: un talent scout sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma e punta su Antonio. Ma ogni sogno ha un prezzo molto alto da pagare.

Alle ore 20.30 sarà la volta di “VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÁ” di Julian Schnabel

Sceneggiatura: Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière, Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière

Interpreti: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric

Gran Bretagna, Francia, Usa 2018, 110’

Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che continuano ad incantare il mondo intero.

Il terzo film della giornata alle 22.45, omaggio a Carlo Vanzina “SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA”

Regia: Carlo Vanzina

Sceneggiatura: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Franco Ferrini

Interpreti: Francesco Montanari, Vanessa Hessler, Richard E. Grant, Giselda Volodi, Virginie Marsan

Italia 2010, 96’

Alexandra, una celebre e biondissima top model, viene travolta a Milano da un misterioso pirata della strada. Sul luogo dell’incidente arriva l’ispettore siciliano Vincenzo Malerba, convinto all’istante che si tratti di un omicidio. Indagando su Alexandra scopre che cinque anni prima un’altra indossatrice aveva perso la vita precipitando dal terrazzo del suo residence. Entrambe le modelle lavoravano e sfilavano per Federico Marinoni, stilista affermato col vizio delle bionde in passerella e dei bruni nel talamo. Accolta nel suo atelier la giovanissima Britt, fioraia a Stoccolma, Marinoni è deciso a farne una stella e una consorte di facciata. A impedire il suo ambizioso disegno penserà evidentemente l’assassino. A vegliare su di lei, resistendo alla tentazione delle sue grazie e delle sue polpette alle more, sarà invece l’ispettore Malerba.

ABBONAMENTO E BIGLIETTI

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro

Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com