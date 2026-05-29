Abruzzo, attivo lo sportello digitale per gli incentivi alle assunzioni dei giovani 18‑35 anni

REGIONE – È attivo lo sportello digitale per la presentazione delle domande relative ai contributi destinati all’assunzione di giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, una misura che rientra nel pacchetto di interventi programmati dalla Regione Abruzzo per stimolare il mercato del lavoro e sostenere le imprese nelle nuove assunzioni o nelle stabilizzazioni dei rapporti esistenti.

“Si tratta di una misura molto attesa dalle aziende – sottolinea l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto)– ma è importante ricordare che questo intervento fa parte di una strategia più ampia che coinvolge tutte le componenti del mondo occupazionale: giovani, over 50, donne e donne vittime di violenza”. L’avviso, finanziato nell’ambito della programmazione FSE Plus, dispone di una dotazione di 6,5 milioni di euro e assegna priorità alle imprese che assumono giovani che hanno partecipato al Programma GOL o svolto un tirocinio extracurriculare.

Magnacca evidenzia come la Regione abbia scelto di investire risorse significative su questa misura, “anche alla luce dei cambiamenti di un mercato del lavoro in continua evoluzione e influenzato dalle dinamiche dell’economia globale”. L’obiettivo è costruire un sistema di incentivi coerente e non episodico, capace di accompagnare le imprese e rafforzare la competitività del tessuto produttivo regionale. “Prevedere strumenti che favoriscono assunzioni e trasformazioni contrattuali – aggiunge – significa sostenere le aziende e stimolare un mercato del lavoro che in Abruzzo sta mostrando dati incoraggianti”.

Nel dettaglio, l’avviso prevede contributi economici per imprese e partite Iva che assumono con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, oltre a incentivi per la trasformazione dei contratti da determinato a indeterminato, con l’obiettivo di aumentare la stabilità occupazionale dei giovani. I contributi vanno da 10 a 8 mila euro per le assunzioni e stabilizzazioni a tempo indeterminato e da 5 a 4 mila euro per i contratti a tempo determinato.

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre attraverso lo sportello digitale regionale.