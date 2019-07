Flaiano Film Festival, il programma di venerdì 5 luglio

Questi i film in programmazione il 5 luglio al Cinema Circus: “Il pranzo della domenica”, “Euforia” e “A star is born”

PESCARA – Ultimo giorno di programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico.

La programmazione di venerdì 5 luglio partirà alle ore 18:30 con “IL PRANZO DELLA DOMENICA” di CARLO VANZINA.

Sceneggiatura: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina

Interpreti: Massimo Ghini, Elena Sofia Ricci, Barbara De Rossi, Rocco Papaleo, Maurizio Mattioli

Italia 2002, 100’

La vita di Franca Malorni, esponente della buona borghesia della Capitale, cambia di colpo quando il marito (un affermato avvocato matrimonialista) muore. Le sue attenzioni si riversano, così, sulle tre figlie Barbara, Sofia e Susanna, tutte sposate, obbligate ogni domenica a recarsi a pranzo da lei con le rispettive famiglie. Nel corso di una di queste riunioni, un giorno, Franca ha un incidente domestico e si rompe un femore. Nel corso della sua degenza, lunga e faticosa, emergono i piccoli dissidi ed i problemi che si celano dietro la facciata di famiglia perfetta.

Alle ore 20.30 “EUFORIA” di VALERIA GOLINO

Sceneggiatura: Francesca Marciano, Valia Santella, Valeria Golino, Walter Siti

Interpreti:Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca.

Italia 2018, 115’

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Alle ore 22.45 sarà la volta di “A STAR IS BORN” di BRADLEY COOPER.

Sceneggiatura:Eric Roth- (adattamento), Will Fetters- (adattamento), Bradley Cooper- (adattamento), Irene Mecchi, Christopher Wilkinson, Stephen J. Rivele

Interpreti:Bradley Cooper, Stefani Germanotta (Lady Gaga ), Sam Elliott, Andrew Dice Clay

Usa 2018, 135’

Jackson Maine, musicista di successo sul viale del tramonto scopre e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

BIGLIETTI

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com