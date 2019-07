Flaiano Film Festival, il programma di giovedì 4 luglio

Questi i film in programmazione il 4 luglio al Cinema Circus: “La vita è una cosa meravigliosa”, “Green Book” e “Il vizio della speranza”

PESCARA – Nuova programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico.

Andiamo a vedere le pellicole scelte per giovedì 4 luglio partendo dalle ore 18.30 con “LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA” di CARLO VANZINA.

Sceneggiatura: Enrico Vanzina, Carlo Vanzina

Interpreti: Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Luisa Ranieri

Italia 2010, 103’

Per lavoro Cesare spia le vite degli altri. E’, infatti, un poliziotto che si occupa di intercettazioni e tra i suoi ultimi incarichi c’è quello di controllare le conversazioni telefoniche legate ad Antonio, presidente di un importante gruppo bancario, invischiato in una questione di fondi neri legati alla politica. Tuttavia, gli ‘ascolti clandestini’ condotti dal poliziotto porteranno alla luce non solo gli intrallazzi del banchiere, ma anche i guai familiari del chirurgo Claudio, più tutta una serie di situazioni satellite che coinvolgeranno, suo malgrado, lo stesso Cesare…

Alle ore 20.30 “GREEN BOOK” di PETER FARRELLY

Sceneggiatura: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly

Interpreti: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne

Usa 2018, 130’

New York, anni ’60. Tony Lip, un tempo rinomato buttafuori, diventa l’autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo sud degli Stati Uniti. Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porta i due a stringere una forte e straordinaria amicizia.

Alle ore 22.50 sarà la volta de “IL VIZIO DELLA SPERANZA” di EDOARDO DE ANGELIS

Sceneggiatura: Umberto Contarello, Edoardo De Angelis

Interpreti: Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo

Italia 2018, 90’

Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni ne’ desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E’ proprio a questa donna che la speranza un giorno tornera’ a far visita, nella sua forma piu’ ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perche’ restare umani e’ da sempre la piu’ grande delle rivoluzioni.

ABBONAMENTO E BIGLIETTI

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com