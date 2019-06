Assemblea dei soci Fidas Pescara a Villa Immacolata

Si svolgerà sabato prossimo, 29 giugno l’assemblea straordinaria. L’associazione di donatori di sangue conta quasi 13 mila iscritti

PESCARA – Sabato 29 giugno, nel Parc Hotel Villa Immacolata di Pescara (strada comunale San Silvestro n. 340) si terrà l’assemblea straordinaria dei soci Fidas donatori di sangue.

Alle ore 17 in prima convocazione e alle 18 in seconda, per discutere e approvare le modifiche statutarie. L’associazione, presieduta da Anna Di Carlo, conta quasi 13 mila soci.