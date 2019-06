Flaiano Film Festival, il programma di domenica 30 giugno

Questi i film in programmazione al Cinema Circus: “Sulla mia pelle” e a seguire “Dolor y Gloria” e “In viaggio con Adele”

PESCARA – Nuova giornata di programmazione dei film della 46 edizione del Flaiano Film Festival, scelti dal direttore artistico Riccardo Milani, al Teatro Circus di Pescara che sta riscuotendo notevole successo di pubblico. Andiamo a vedere cosa è previsto per le giornata di domenica 30 giugno.

Si parte alle 18.30 con “SULLA MIA PELLE” di Alessio Cremonini

Sceneggiatura: Lisa Nur Sultan, Alessio Cremonini

Interpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano

Italia 2018, 100’

Il 22 Ottobre 2009, Stefano Cucchi, arrestato per spaccio, muore in custodia delle forze dell’ordine. Il sospetto che l’uomo sia stato assassinato prende presto il sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso percorso alla scoperta della verità.Cronaca di una discesa agli inferi che rivela le storture del nostro sistema democratico.

Alle ore 20.30 sarà la volta dell’ultimo film di Almodovar “DOLOR Y GLORIA”

Sceneggiatura: Pedro Almodóvar

Interpreti: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Asier Etxeandía, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia

Spagna 2019, 113’

Salvador Mallo è un regista ormai in declino che ricorda con nostalgia tutta la sua vita: l’infanzia, quando la famiglia si trasferì a Paternain cerca di una vita migliore; il primo grande amore a Madriddurante gli anni ottanta e il successivo dolore per la sua perdita; la consolazione nella scoperta della scrittura e l’amore per il cinema e il teatro che lo hanno aiutato a colmare un vuoto esistenziale.

Il terzo film in programma della giornata, alle ore 22.45 sarà “IN VIAGGIO CON ADELE” di Alessandro Capitani.

Sceneggiatura: Nicola Guaglianone

Interpreti: Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari, Patrice Leconte

Italia, Francia 2018, 80’

Cinico e ipocondriaco, Aldo è un attore di teatro che si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L’improvvisa morte della mamma di Adele, venticinquenne con la sindrome di Asperger, sconvolge i piani di Aldo, che scopre solo ora di essere il papà della ragazza. Con il compito di dirle la verità e l’intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta.

ABBONAMENTO

L’abbonamento a tutta la programmazione del Flaiano Film Festival al costo di 10,00 euro, acquistabile sul circuito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/46°-flaiano-film-festival-abbonamento).

BIGLIETTI

Prezzi per singola proiezione:

Biglietto intero: 3,00 euro

Biglietto ridotto del 50% (Soci Flaiano Club, Soci Coop alleanza 3.0, Clienti regionali e abbonati Trenitalia e correntisti BPER Banca): 1,50 euro.

Tutte le informazioni sono su www.premiflaiano.com